Poder Judiciário de Mato Grosso

No próximo dia 05 de julho (quarta-feira), a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis irá realizar o julgamento de um homem acusado de matar a tiros um adolescente, dentro de um Centro de Umbanda, e tentar matar o presidente do centro religioso e outro adolescente.

A sessão do Tribunal do Júri será presidida pelo juiz Wagner Plaza, é aberta à população e pode ser acompanhada por videoconferência, desde que solicitado link de acesso para a assessoria do magistrado.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 14 de março de 2021, no Bairro Residencial Farias, em Rondonópolis. Por não aceitar a escolha religiosa do filho, um adolescente de 13 ano, o pai teria invadido a casa onde funcionava o centro religioso, disparado contra as vítimas e fugido do local.

Preso meses depois em outro estado, o réu foi indiciado pelos crimes de homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, e art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas), c/c art. 14, inciso II (tentativa), por 02 (duas) vezes, e art. 14 da Lei 10.826/06, nos moldes do art. 69 (concurso material) do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90.

A sessão do Tribunal do Júri irá avaliar se o réu é culpado ou inocente do crime pelo qual é acusado. O resultado do julgamento será anunciado ao final da sessão.

Alcione dos Anjos

Assessoria de Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT