Poder Judiciário de Mato Grosso

Será realizada nesta sexta-feira (30 de junho), às 10h, a "Capacitação de Inclusão no Trabalho de Pessoas com Deficiência", promovida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Escola dos Servidores, em Cuiabá.

O curso é destinado a magistrados, magistradas, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, colaboradores do Tribunal de Justiça, comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger. Também podem participar servidores do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional mato Grosso (OAB-MT), Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e Tribunal Regional do Trabalho.

A capacitação é ofertada no modelo presencial e tem o foco de qualificar o público interno para promover ações que fomentem a acessibilidade. Além disso, visa que os profissionais sejam capacitados e atualizados para o desempenho de suas funções na prestação de serviços à sociedade.

O curso será dividido em duas atividades:

Primeira Atividade – Palestra das 10h às 12h.

Segunda Atividade – Workshop das 14h às 18h.

O participante pode optar por acompanhar as duas atividades ou qual delas preferir.

Para se inscrever, acesse o link: https://forms.gle/TXxroDihD4MTfw7b6

A palestra será ministrada pelo professor Oswaldo Ferreira Barbosa, que abordará os Desafios da Inclusão; O que é o Emprego Apoiado; Cases e Boas Práticas. No workshop serão trabalhados: Ferramenta de Diagnóstico Inclusivo; Plano de Ação e Recomendações para Gerenciar um Projeto Inclusivo.

Também será abordada a metodologia do emprego de inclusão de trabalhadores com deficiência no trabalho, para promover, por exemplo, os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no sentido de preservar e respeitar o direito das pessoas com deficiência, incluindo os autistas.

A ação está alinhada à Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) N. 401/2021, que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares.

Os interessados podem acompanhar a capacitação no formato ‘espectador’, sem o registro de presença, pela plataforma Teams e pelo canal no YouTube do Poder Judiciário de Mato Grosso.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: banner em formato quadrado, com fundo verde. Do lado direito está um rapaz, com camiseta verde, sorrindo para a foto. Na arte consta o local, horário e demais informações sobre a capacitação. Na parte inferior está a foto do palestrante. Na base estão os logos da Comissão de Acessibilidade, da Escola dos Servidores e Poder Judiciário de Mato Grosso.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT