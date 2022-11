Poder Judiciário de Mato Grosso

Na próxima sexta-feira (25), das 14h às 17h, cerca de 90 profissionais das redes estadual e municipal de Educação de Cuiabá e Várzea Grande se reúnem na Escola dos Servidores, no Anexo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Desembargador Antônio de Arruda, na Capital, para o “Encontro pela Justiça Restaurativa na Educação”. Na próxima sexta-feira (25), das 14h às 17h, cerca de 90 profissionais das redes estadual e municipal de Educação de Cuiabá e Várzea Grande se reúnem na Escola dos Servidores, no Anexo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Desembargador Antônio de Arruda, na Capital, para o “Encontro pela Justiça Restaurativa na Educação”.

O evento é realizado pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur-TJMT), presidido pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A palestra fica a cargo do desembargador Leoberto Brancher, coordenador do Núcleo da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

O encontro ocorre na Semana Restaurativa do Brasil 2022 e é aberto também para servidores e servidoras do Judiciário mato-grossense, para facilitadores e para quem está em formação em Círculos de Construção de Paz, com objetivo de sensibilizar e difundir a implantação da Justiça Restaurativa na rede de proteção, especialmente na educação pública, dos dois municípios.

Outras informações pelo telefone (65) 3617-3617, ou pelo e-mail: [email protected]

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagem: arte colorida, com fundo verde oliva, com o nome do Encontro pela Justiça Restaurativa na Educação. Na parte direita há figuras de livros, lápis de cor, maça verde e um globo terrestre, além da foto do palestrante, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

