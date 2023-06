Poder Judiciário de Mato Grosso avalia resultados alcançados com a Metodologia OKR

Com o objetivo de avaliar os resultados e metas alcançados durante o segundo trimestre de implantação da metodologia OKR (Objetivos e Resultados Chave), a presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, se reuniu na tarde desta quarta-feira (28 de junho), com os coordenadores e lideres das áreas técnicas do Tribunal de Justiça para avaliar o progresso dos resultados. Com o objetivo de avaliar os resultados e metas alcançados durante o segundo trimestre de implantação da metodologia OKR (Objetivos e Resultados Chave), a presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, se reuniu na tarde desta quarta-feira (28 de junho), com os coordenadores e lideres das áreas técnicas do Tribunal de Justiça para avaliar o progresso dos resultados.

Implantada na gestão da desembargadora Clarice Claudino, a metodologia OKR é um modelo de gestão simples, ágil e flexível aplicado para o planejamento e execução de estratégias, onde desafios e metas são identificados de forma clara, assim como o caminho que deve ser percorrido para o alcance dos resultados.

Alinhados ao Plano de Diretrizes e Metas 2023-2024 da atual gestão, e ao Planejamento Estratégico estabelecido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso para o quinquênio 2021-2026, os OKRs foram adotados a partir da necessidade constante de assegurar eficiência, agilidade e efetividade na entrega de resultados ao cidadão.

Além de manter a equipe focada no alcance de resultados, a metodologia também visa promover o engajamento entre os setores, elevando os níveis de interação e produtividade da instituição.

A desembargadora Clarice Claudino parabenizou as equipes pelos resultados alcançados, e pediu que todos se mantenham perseverantes e focados na superação dos desafios impostos para o alcance de resultados ainda mais desafiadores.

“Estou extremamente feliz e grata pelo empenho e desempenho de todas as áreas, estamos todos juntos, dependemos uns dos outros, e é assim que caminharemos rumo a objetivos maiores. Estamos aqui para avaliar, priorizar e direcionar os esforços para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Plano de Diretrizes e Metas, construído por todos, e nesse bojo, avaliar as necessidades de melhorias e quais as medidas corretivas para o alcance das metas e o fortalecimento da sinergia entre todos nós. Porque os OKRs também nos proporcionam fortalecer as conexões entre as equipes, aumentar o nível de interação, e consequentemente, os resultados são cada vez maiores e melhores. E essa clareza que os OKRs nos proporciona é fantástica, e está completamente alinhado e ligado ao nosso desejo por resultados”, definiu a presidente.

O desempenho das áreas em relação às metas e objetivos alcançados no primeiro trimestre também foi apresentado durante a reunião.

O coordenador da Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de Justiça (Coplan), Afonso Maciel destacou que a implantação da metodologia veio como resposta às crescentes demandas por uma gestão mais ágil e efetiva na solução dos desafios. Afonso ainda definiu como vital, a postura mantida pela administração do Tribunal de Justiça, que têm suas decisões pautadas e alinhadas às estratégias estabelecidas pelo Plano de Diretrizes e Metas, logo, também alinhadas às metas definidas pelos OKRs.

“Nós estamos atuando sobre aquilo que atua sobre nós, as demandas. Responder as demandas do dia a dia, e nos mantermos focados no cumprimento das nossas metas, essa é a provocação que os OKRs nos trazem, onde todos precisamos tê-los como alvos de resultado. E a soma de ‘resultados de ruptura’ e de estratégias que envolvem fatores como possuir grande impacto estratégico, ser mensurável, mudança de comportamento em larga escala e alto grau de engajamento, são fundamentais para o alcance dessas metas. Os OKRs precisam estar voltados a essa ruptura, voltados à estratégia da organização, e os resultados não serão alcançados com decisões individuais, somente com o engajamento de todos”, expôs o coordenador da Coordenadoria de Planejamento, Afonso Maciel.

A diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euzeni Paiva de Paula fez referencia ao empenho das equipes que têm trabalho de forma hercúlea no sentido de estabelecer e cumprir as metas estabelecidas pela gestão, com o apoio de todos.

“Está sendo um desafio bastante interessante trabalhar com essa ferramenta, ligando nossas atividades à estratégia. Temos o enorme desafio de atender as demandas da rotina, sem perder o foco de que os nossos objetivos precisam estar ligados às estratégias e aos desafios da gestão, e sob a governabilidade de cada área. As equipes estão de parabéns, e é uma honra liderar toda essa equipe e sermos mais uma vez um tribunal de vanguarda, na aplicação de uma ferramenta tão inovadora”, definiu Euzeni.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto colorida horizontal da mesa da presidência coma desembargadora Clarice Claudino na cabeceira da mesa. Ela segura o microfone com a mão esquerda e veste blazer amarelo. Ao seu lado esquerdo, o juiz auxiliar da presidência Túlio Duailibi e ao lado direito, o juiz Rodrigo Curvo.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT