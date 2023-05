Poder Judiciário de Mato Grosso é parceiro de campanha nacional sobre adoção

Na próxima quinta-feira (25), é celebrado o Dia Nacional da Adoção, oportunidade em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) convoca a todos as tribunais a realizar o twitaço #AdotarÉAmor. A mobilização digital, que ocorre desde 2017, tem feito com que o tema adoção ganhe repercussão na sociedade. O Poder Judiciário de Mato Grosso é parceiro dessa causa, principalmente por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA. Na próxima quinta-feira (25), é celebrado o Dia Nacional da Adoção, oportunidade em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) convoca a todos as tribunais a realizar o twitaço #AdotarÉAmor. A mobilização digital, que ocorre desde 2017, tem feito com que o tema adoção ganhe repercussão na sociedade. O Poder Judiciário de Mato Grosso é parceiro dessa causa, principalmente por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA.

Desta vez, o twitaço está marcado para começar às 15 horas do dia 25 de maio, usando a hashtag #AdotarÉAmor. O objetivo é acionar uma grande rede e fazer a adoção ser uma das principais pautas do dia no Twitter. Para isso, pessoas e instituições devem publicar em seus perfis nas redes sociais conteúdos (textos, fotos e/ou vídeos) sobre adoção, além de interagir com a hashtag e convidar outras pessoas a fazerem parte dessa mobilização.

No site da campanha do CNJ, há uma grande quantidade de sugestões de frases e artes para que o máximo de pessoas contribua nessa mobilização. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça incentiva a livre criação de conteúdos e ações que gerem debate sobre a adoção na sociedade.

Outras atividades – Também no Dia Nacional da Adoção (25 de maio), às 9 horas, no auditório Gervásio Leite, o Poder Judiciário, juntamente com a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), realizarão a cerimônia de premiação do 10º Concurso de Redação sobre adoção, voltado para alunos do 6º ao 9º ano de escolas da rede pública e privada de todo Estado. A temática deste ano é: “Adoção: de repente uma família”.

Também na programação da Semana Nacional da Adoção, está prevista a Caminhada da Adoção, no domingo (21), com concentração a partir das 10h, no Quintal da Domingas, no São Gonçalo Beira Rio. Na segunda-feira (22), às 14 horas, no saguão da entrada principal do Tribunal de Justiça, ocorrerá a abertura da Semana Estadual da Adoção e lançamento do perfil da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) no Instagram (@cejatjmt), com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva. Na quarta-feira (24), a partir das 9h, haverá ainda o Seminário “As diversas complexidades da adoção”, com participação da juíza Gleide Bispo Santos, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: arte nas cores vermelho roxo e branco, com a hashtag #AdotarÉAmor e a frase “A maior mobilização sobre adoção no Brasil”. Ao lado da hashtag, há o desenho de dois braços que se abraçam dentro de um formato de coração. No lado esquerdo, o desenho de várias mãos erguendo um coração. O CNJ assina a arte. Segunda imagem: arte em tons pasteis, com o convite para a programação da Semana da Adoção promovida pela Ampara, IBDFAM e Poder Judiciário (cujas logomarcas aparecem na parte inferior).

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT