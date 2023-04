Poder Judiciário de Mato Grosso participa de evento nacional sobre inovação pública

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça (InovaJus-MT), participa do “Convergência”, um dos maiores eventos de inovação pública, realizado nos dias 11 e 12 de abril, na sede da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. Cerca de 500 servidores públicos de todos os poderes estarão juntos, aprendendo sobre inovação.

O Convergência é um evento gratuito, 100% presencial e que terá uma série de atividades, algumas inclusive começaram antes do próprio evento, como uma exposição de quadros criados pelos participantes com Inteligência Artificial.

Todas as atividades passaram por um processo seletivo participativo onde foram consideradas: votação aberta, escolha dos participantes do evento e avaliação técnica feita por um Comitê Curador, do qual o InovaJusMT fez parte, avaliando 167 propostas.

“Ir a um evento como este e ver de perto uma variedade de coisas que estão acontecendo, de experiências e informações que são absorvidas, é uma forma de abrir a nossa cabeça para várias novas ideias, por isso estaremos presentes. É muito importante saber tudo que está sendo realizado nos centros de inovação no país e disso, o que pode ser trazido e aplicado aqui para o Poder Judiciário de Mato Grosso para melhorar nosso trabalho”, pontuou a juíza coordenadora do InovaJusMT, Viviane Brito Rebello.

“Este encontro é um espaço de conexão e troca de experiências entre pessoas inovadoras de todo o Brasil. A troca, a conversa, as lições aprendidas são importantes para a inovação no setor público. Proporcionar um espaço e um momento para esse aprendizado conjunto é o objetivo do Conexão Inovação Pública com o Convergência. E nada nos deixaria mais felizes em ouvir de alguém: ‘valeu a pena ter vindo, pois aqui no evento aprendi algo que vai me ajudar a inovar onde eu trabalho’”, relatou o especialista em inovação pública, integrante da equipe de projetos do escritório da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e um dos organizadores do evento Convergência, Rodrigo Narcizo.

O evento contará com 78 atividades, entre palestras, oficinas e mesas redondas divididas em nove trilhas: laboratórios de inovação, linguagem simples e comunicação, casos de inovação no setor público, gestão da inovação, inovação aberta e contratação de soluções tecnológicas, transformação digital, aprendizagem para inovação, experiência das pessoas e tecnologias emergentes no setor público!

Josiane Dalmagro

Laboratório de Inovação do TJMT- InovaJusMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT