Poder Judiciário divulga calendário de sessões técnicas sobre sistemas da Justiça estadual

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação (TI), do Tribunal de Justiça, por meio do Departamento de Suporte e Informação, disponibilizou o Calendário de Sessões Técnicas, destinado para os públicos interno e externo.

Essa ação, de acordo com Thiago Apolônio, assessor de Projetos de TIC, tem como objetivo compartilhar conhecimento, orientações e novas funcionalidades dos Sistemas do Poder Judiciário mato-grossense.

Apolônio salientou ainda que as sessões técnicas são gravadas em formato audiovisual, podendo ser vistas e revistas em qualquer momento. E amanhã, sexta-feira (13 de janeiro), às 10h30, vai ser realizada sessão técnica com o propósito de apresentar o novo sistema SisconDJ.

O calendário de Sessões Técnicas pode ser acessado por meio do link https://cti.tjmt.jus.br/

Confira como acessar:

1 – Na Opção Central de Atendimento Abertura de Chamado;

2 – No canto inferior esquerdo da página, clicar na opção ‘’ Calendário Sessões Técnicas –DSI’’

3 – No calendário, clicar no dia e hora da sessão técnica, ou seja, dia 13/01/2023, as 10:30

4 – Nesta tela, clicar no link ‘’ Clique para ingressar na reunião’’. Pronto agora pode acompanhar a sessão técnica.

Importante: A sessão técnica iniciara somente no dia e horário agendado.

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT