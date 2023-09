Poder Judiciário funciona em regime de plantão neste fim de semana

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso participou nesta sexta-feira (29) de uma reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), na sede da secretaria, para alinhar informações e discutir o planejamento e as estratégias para realização do jogo entre Brasil x Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no dia 12 de outubro, às 20h30 (horário local), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

De acordo com o promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza, da 20ª Promotoria Criminal – Juizado Especial Criminal, entre os assuntos tratados na reunião estão a venda de ingressos, treinamento das seleções na Arena, estacionamento, credenciamento, venda de bebida alcóolica, policiamento e segurança. A expectativa é que sejam comercializados 40 mil ingressos exclusivamente pela internet, bem como que seja respeitado o direito de gratuidade para idosos e pessoas com deficiência.

“O jogo da Seleção Brasileira na Arena Pantanal será um marco histórico para nosso estado, o maior evento de todos os tempos, e o Ministério Público está participando ativamente de toda a preparação. Estamos atentos, preocupados e trabalhando para que seja um sucesso e abra as portas de Cuiabá para outros jogos no futuro”, afirmou Mauro Poderoso de Souza. O promotor informou que haverá uma nova reunião no dia 5 de outubro para novas definições.

Foto: Secel-MT



