JUSTIÇA
Poder Judiciário funciona em regime de plantão neste final de semana (27 e 28 de setembro)
Neste final de semana (27 e 28 de setembro), a desembargador Dirceu dos Santos será o plantonista para o recebimento dos feitos cíveis de urgência, como mandados de segurança. O desembargador Rui Ramos Ribeiro estará responsável pelo recebimento dos processos criminais de urgência, como habeas corpus. Os processos urgentes de Direito Público e Coletivo serão analisados pela desembargadora Maria Erotides Kneip. Os magistrados contam com a assessoria do Departamento da Segunda Câmara de Direito Público, que atende pelo número do celular do plantão: (65) 99989-5920.
Conforme Resolução TJMT/OE Nº 11 de 14 de setembro de 2023, o plantão cível passou a ser dividido em plantão de direito público e em plantão de direito privado. Assim sendo, o plantão judiciário de 2º grau passa a ser configurado da seguinte forma: Plantão judiciário cível-privado, plantão judiciário cível-público e plantão judiciário criminal, designando desembargadores (as) segundo sua área de atuação.
O sistema de plantão só é aplicável nos feriados e finais de semana para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes, e após o expediente forense (19h) durante os dias de semana (até às 11h59). Sendo assim, durante o plantão devem ser seguidas as regras da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC), aplicáveis à situação em questão.
Durante o plantão judiciário, as medidas urgentes devem ser protocolizadas via Processo Judicial Eletrônico (PJe).
Comarcas
Confira quem serão os plantonistas na comarca de Cuiabá:
Ações cíveis de direito privado de urgência: juiz Sérgio Valério, da 2ª Vara de Família, com apoio da gestora Evaneide Martins de Freitas do Amaral, que atenderá pelo telefone (65) 99948-8823.
Ações cíveis de direito público de urgência: juiz Érico de Almeida Duarte, do Juizado Especial Fazenda Pública, com apoio da gestora Geziely Gevezier Loureiro, que atenderá pelo telefone (65) 99327-8977.
Ações criminais de urgência: juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, da 13ª Vara Criminal, com apoio da gestora Rosevete dos Santos Maciel Teixeira, que atenderá pelo telefone (65) 99949-0558; e juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira, da 9ª Vara Criminal, com apoio da gestora Maria Santana, que atenderá pelo telefone (65) 99329-1571.
Turmas Recursais: juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, da Primeira Turma Recursal – Gabinete III, com apoio do gestor Wladimir Ormond Mattioli, que atenderá pelo telefone (65) 99343-1609.
Confira quem serão os plantonistas na comarca de Várzea Grande:
Ações cíveis de urgência: juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, com apoio da gestora Karine Uhdre de Lara, que atenderá pelo telefone (65) 99202-6105.
Ações criminais de urgência: juiz Hugo José Freitas da Silva, do Juizado Especial Criminal e Fazendário, com apoio do gestor Salim Martins Santana, que atenderá pelo telefone (65) 99225-1385.
Para atendimento das medidas urgentes de Saúde Pública, de competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso disponibilizou o telefone (65) 99202-6105, para atendimento das medidas de plantão, que se inicia a partir das 19h desta sexta-feira até o início do expediente seguinte, na segunda-feira (12h).
A Resolução n. 10/2013/TP regulamenta as matérias cabíveis de interposição durante o plantão judiciário. São elas: habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; medida liminar em dissídio coletivo de greve; comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima.
Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
As demais ações, distribuídas durante o horário de expediente no PJe, devem seguir o fluxo normal, com a regular distribuição, e as eventuais ações físicas deverão obedecer às orientações dos Diretores de Foro de cada comarca.
Conforme estabelece a Portaria Conjunta 271-Pres/CGJ, fica regulamentado o encaminhamento dos alvarás de soltura e mandados de prisão aos estabelecimentos prisionais de Cuiabá e Várzea Grande por malote digital ou e-mail institucional para o seu devido cumprimento. A medida se refere ao Provimento n. 48/2019-CGJ para o segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça estadual.
Para facilitar o acesso, o plantão pode ser conferido diretamente da página principal do Tribunal de Justiça.
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
Autor: Keila Maressa
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) divulgou na quinta-feira (25 de setembro) o resultado da análise de recursos dos candidatos (as) inscritos (as) no Edital 013/2025, para o 4º Exame Nacional da Magistratura 2025/2 (ENAM), que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) e haviam sido considerados inabilitados pela comissão primária. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é composta pelo desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, pela Dra. Silviane Ramos Lopes da Silva e pelo Ms. Guilherme Matheus da Silva.
A publicação consta no Diário da Justiça Eletrônico e pode ser integralmente visualizada neste link.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
Feira do Centro terá segunda edição neste sábado, 27
Vereador destaca nova resolução federal sobre prevenção ao câncer de mama
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
Tangará da Serra capacita 24 profissionais como facilitadores de Círculos de Construção de Paz
Segurança
Polícia Civil prende mãe e filha flagradas vendendo drogas em Primavera do Leste
A Polícia Civil, com ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e apoio da...
Terceiro Batalhão da PM homenageia 93 autoridades durante solenidade de aniversário de 36 anos
O 3º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso – “Batalhão Subtenente Odenil Alves Pedroso” – realizou, na noite desta...
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Cuiabá4 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho