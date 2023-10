Poder Judiciário informa o valor da UPF em outubro de 2023

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abriu inscrições para três novos cursos de capacitação online de atendimento ao cliente, edição de texto e gestão e inovação nas organizações. As vagas são ilimitadas e gratuitas.

As aulas começam nesta terça-feira (03.10) e ficarão isponíveis até dezembro deste ano. Os participantes dos cursos podem acompanhar as aulas pela plataforma desenvolvida pela Coordenação de Ensino à Distância da Seciteci.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, a oferta de cursos EaD é imprescindível ao Estado, porque abre espaço para que profissionais de todo o estado possam se qualificar.

“Um dos compromissos do Governo do Estado é possibilitar a qualificação profissional da nossa população. Com os novos cursos à distância, ampliamos essa possibilidade de acesso das pessoas que podem estudar sem sair de casa. Estamos usando a tecnologia para literalmente facilitar a vida de quem busca crescer profissionalmente. Isso significa mais qualidade de vida por meio do crescimento profissional”, disse o secretário Allan.

Na área de atendimento ao cliente, o curso é direcionado para os profissionais que buscam se capacitar para a prestação de um atendimento de qualidade e eficiente aos clientes de uma empresa. Com duração de 30 horas, o aluno vai aprender os princípios do atendimento ao cliente e a importância do serviço de qualidade para o sucesso do negócio.

O curso de editor de texto básico fornecerá um conhecimento prático das principais ferramentas de edição de texto, capacitando o aluno a criar, formatar e gerenciar eficazmente documentos essenciais no mundo do trabalho. Com duração de 40 horas, os participantes vão aprender a atender demandas de comunicação escrita, colaboração e apresentação profissional.

Já o curso de gestão de conhecimentos e inovação é voltado para aqueles que estão interessados em desenvolver habilidades e conhecimentos essenciais para promover uma cultura de aprendizado, colaboração e inovação dentro das organizações. O curso tem duração de 30 horas.

Todos os cursos são abertos à comunidade em geral, sem restrição de escolaridade ou idade. O aluno pode acessar a plataforma qualquer dia da semana em qualquer horário.

Para realizar a inscrição, clique AQUI.

Fonte: Governo MT – MT