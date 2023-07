Poder Judiciário participa do lançamento da Operação Férias 2023

O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso por meio do Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá participa quarta-feira (05), no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga e Sá, do lançamento da Segunda Operação Conjunta Férias 2023. Organizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (SINART) a ação conjunta tem como objetivo dar apoio e orientação aos usuários do transporte de passageiros.

Neste ano, a Operação será realizada em dois períodos: entre os dias 05 e 07 de julho das 07h às 19h, e entre os dias 19 a 21 de julho, das 07h às 19h, na rodoviária da Capital. Além do Poder Judiciário também foram convidados vários órgãos de defesa dos direitos dos idosos, crianças e consumidores.

De acordo com a juíza Gleide Bispo Santos, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, a presença do Judiciário nesta ação é importante em razão do contato com os usuários do transporte interestadual. “Vamos passar orientações em relação às regras para que crianças e adolescentes possam viajar com segurança, sendo uma ótima oportunidade de estreitarmos os laços com os usuários, com funcionários que trabalham nas empresas de transporte e com a Sinart que administra a rodoviária”, explicou a magistrada.

Entre as orientações que serão repassadas, segundo a magistrada, está à necessidade da apresentação da documentação no embarque de crianças e adolescentes. No caso do embarque de crianças de 0 a 5 anos é necessária a autorização de viagem nacional. Para viajar sozinho ou acompanhado de terceiro maior de 18 anos, a criança ou adolescente precisará de autorização de viagem emitida pelos responsáveis.

Adolescentes de 16 a 18 anos não é preciso de autorização para viajar dentro do território nacional, contudo devem portar documento com foto.

Para mais informações acerca da emissão da autorização de viagem os responsáveis poderão acessar o site https://autoriza.net/

Dados – Conforme a estimativa da Ager, neste ano, o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá em Cuiabá espera receber cerca de 120 mil passageiros durante todo o mês de julho, o que representa uma média diária de mais de 4000 passageiros, considerando embarques e desembarques no Terminal.

Ainda conforme a Agência, a movimentação de passageiros no mês de julho chega a ser 37% superior se comparada com a movimentação dos demais meses, com exceção do mês de dezembro.

As projeções para as férias de julho deste ano indicam movimentação ligeiramente superior à registrada em julho de 2022, ocasião em que embarcaram e desembarcaram no Terminal aproximadamente 118 mil passageiros.

No ano anterior os destinos mais procurados para viagens interestaduais foram Campo Grande, Goiânia e São Paulo. Já dentro do estado os destinos escolhidos pela maioria foram os municípios de Rondonópolis, Chapada dos Guimarães, Sinop, Nova Mutum, Alta Floresta, Querência e Juína.

Gabriele Schimanoski

Assessoria de Comunicação da CGJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT