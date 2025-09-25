Poder Legislativo aprova lei que exige banners digitais de pessoas desaparecidas em eventos esportivos e culturais

Wilson Santos com Pedro Shionaha e o secretário Davi Moura Foto: Samantha dos Anjos

O deputado Wilson Santos (PSD) participou, na terça-feira (23), da reinauguração do Palácio das Artes Marciais Iusso Sinohara, localizado em Cuiabá e o primeiro ginásio dedicado às modalidades de luta no Brasil. A reforma foi realizada pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e a solenidade contou ainda com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário de Esporte e Lazer, Davi Moura, e de outras autoridades políticas e representantes da comunidade esportiva.

Wilson Santos, prefeito de Cuiabá entre 2005 e 2008, durante a construção e entrega do ginásio, ressaltou a importância da obra e aproveitou para reconhecer o papel do ex-prefeito Roberto França, idealizador do projeto. “Roberto França pensou, planejou e buscou recursos, mas não teve tempo de concluí-lo. Eu finalizei a obra em minha gestão e, em homenagem a Iusso Shinohara, que nunca participou de esportes e foi um dos grandes mecânicos da Capital, e considerando a contribuição de seu filho Pedro Shinohara, que se destacou com uma academia no Porto e foi seis vezes treinador da seleção brasileira de judô, decidimos dar o nome ao espaço”, explicou o parlamentar.

O espaço recebeu investimentos de R$ 5 milhões, com melhorias que garantem mais funcionalidade, segurança e conforto aos atletas e ao público. O deputado conta que ficou impressionado com a qualidade do ambiente após a reforma, em que está 100% climatizado, bem iluminado e com estacionamento. “Fiquei muito feliz. Parabéns ao governador e ao secretário Davi Moura e todos envolvidos neste projeto de modernização e revitalização do espaço”, disse.

Pedro Luiz Shinohara, agradeceu ao governador Mauro Mendes por ter mantido o nome que leva o Palácio das Artes Marciais. “É um orgulho muito grande. Mais ainda, foi a iniciativa de Wilson Santos acatar o pedido de sete federações na época, para que pudessem ter um espaço especial para arte marcial. Foi a primeira estrutura do gênero no Brasil, um espaço pioneiro. Recebemos secretários de outros estados que vieram conhecer essa iniciativa”, afirmou Shinohara.

O deputado Beto 2 a 1 (União) também destacou a relevância da revitalização. “Há muito tempo o Palácio das Artes Marciais estava esquecido pelo Poder Público. Agora, com a sensibilidade do governador e de toda a equipe, o espaço voltou a ocupar o lugar de destaque que merece. Parabenizo todos os envolvidos, em especial o deputado Wilson, que estava com os olhos cheios de alegria”, ressaltou.

O espaço, considerado um dos mais modernos da América Latina para a prática de artes marciais, consolida-se novamente como referência esportiva e cultural para Mato Grosso e para o Brasil. Durante a reinauguração, atletas apresentaram 14 modalidades de artes marciais praticadas em Mato Grosso, como boxe, capoeira, jiu-jitsu, jiu-jitsu esportivo, judô, judô paralímpico, karatê, karatê-dô, kung fu, kickboxing, muay thai, sambo, taekwondo e wrestling.

Fonte: ALMT – MT