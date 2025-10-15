SEGURANÇA
Polícia Civil abre inscrições para a 1ª Corrida da Core
A partir desta quinta-feira (16.10), estarão abertas as inscrições para a “1ª Corrida da Core”. Organizado pela Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o evento esportivo será realizado no dia 29 de novembro (sábado), no Parque Novo Mato Grosso, na rodovia MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.
Será a primeira corrida noturna promovida pela instituição policial, com modalidades de 5km e 10km. Os interessados em participar poderão realizar sua inscrição por meio do site www.acronoesportes.com.br ou diretamente pelo link https://www.acronoesportes.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/1-corrida-de-rua-da-core-2025.
A organização do evento salienta que as inscrições serão limitadas a 1.100 vagas e que poderão ser feitas apenas pelo site (www.acronoesportes.com.br) até dia 5 de novembro ou enquanto houver vaga disponível. No ato da inscrição, o atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, sem abreviaturas.
O valor da inscrição será de R$ 110 reais.
Entrega do kit e corrida
De acordo com a organização do evento, será obrigatório, por parte dos atletas inscritos, o uso do chip e do número de peito durante a participação na corrida.
A entrega do kit (com sacola, número de peito e chip) será realizada no Pantanal Shopping, em data e horário a serem divulgados posteriormente.
A largada será dada às 19h, com concentração dos atletas 1h antes, no estacionamento do Parque Novo Mato Grosso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende 10 foragidos da Justiça em operação na região metropolitana e interior de MT
Dez criminosos foragidos da Justiça, envolvidos em diversos crimes, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (15.10), na Operação Hidden, deflagrada pela Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol).
Dentre os presos da operação, sete foram capturados na região metropolitana e outros três no interior do Estado. Os alvos da operação tem passagens por crimes de homicídio, estelionato, organização criminosa, tráfico de drogas e estupro.
Para localização e prisão dos foragidos, os policiais da Gepol levantaram informações, checagens nos sistemas, campanas e outras diligências que levassem ao paradeiro dos alvos procurados.
Um dos presos na operação, P.C.S.A., de 28 anos, estava com a prisão decretada pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá por envolvimento em crime de tráfico de drogas.
Na ocasião em que foi abordado, ao avistar os policiais, o suspeito, que atuava com comércio de drogas na região bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá, tentou fugir para uma região de mata, ocasião em que foi detido com uma porção de drogas e dinheiro.
Segundo a delegada titular da Gepol, Silvia Pauluzi, a operação para prisão dos foragidos reflete o trabalho constante da unidade policial, que tem como foco a retirada de criminosos das ruas e redução da criminalidade, tanto na região metropolitana como no interior do Estado.
“O trabalho realizado por toda equipe da Gepol busca reunir informações que identifiquem foragidos com mandados de prisão em aberto para que sejam localizados e tenham as ordens judiciais cumpridas, evitando a prática de novos crimes”, disse a delegada.
Após terem as ordens judiciais cumpridas, os presos foram encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Hidden
A expressão em inglês que significa escondido faz referência aos criminosos foragidos que levam a vida escondidos com o fim de escapar da ação da Polícia e da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande
Um homem faccionado, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (14.10), em Várzea Grande. Com o criminoso, foram apreendidas 122 porções de substância análoga a cocaína e materiais usados no tráfico de entorpecentes.
Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Glória 2, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão encontrou um homem em atitude suspeita. Ao avistar as viaturas da PM, o homem tentou esconder algum tipo de material em seus bolsos e, em seguida, correu rapidamente até um estúdio de tatuagem.
Diante da suspeita, os policiais se aproximaram e fizeram abordagem, localizando com ele 22 porções de cocaína. Questionado sobre o que fazia no endereço, ele disse ser dono do estúdio de tatuagem e que também utilizava o local para vender os entorpecentes.
O suspeito também disse que na sua casa, ao lado do estabelecimento, havia mais entorpecentes. A equipe do GAP realizou buscas nos dois locais e encontraram, ao todo, mais 100 porções de cocaína, balança de precisão, um prato com resquícios de drogas e outros materiais utilizados para o tráfico.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. Ele possui passagens policiais pelo mesmo crime e faz uso de tornozeleira eletrônica.
Fonte: PM MT – MT
