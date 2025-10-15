Polícia Civil abre inscrições para a 1ª Corrida da Core

A partir desta quinta-feira (16.10), estarão abertas as inscrições para a “1ª Corrida da Core”. Organizado pela Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o evento esportivo será realizado no dia 29 de novembro (sábado), no Parque Novo Mato Grosso, na rodovia MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

Será a primeira corrida noturna promovida pela instituição policial, com modalidades de 5km e 10km. Os interessados em participar poderão realizar sua inscrição por meio do site www.acronoesportes.com.br ou diretamente pelo link https://www.acronoesportes.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/1-corrida-de-rua-da-core-2025.

A organização do evento salienta que as inscrições serão limitadas a 1.100 vagas e que poderão ser feitas apenas pelo site (www.acronoesportes.com.br) até dia 5 de novembro ou enquanto houver vaga disponível. No ato da inscrição, o atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, sem abreviaturas.

O valor da inscrição será de R$ 110 reais.

Entrega do kit e corrida

De acordo com a organização do evento, será obrigatório, por parte dos atletas inscritos, o uso do chip e do número de peito durante a participação na corrida.

A entrega do kit (com sacola, número de peito e chip) será realizada no Pantanal Shopping, em data e horário a serem divulgados posteriormente.

A largada será dada às 19h, com concentração dos atletas 1h antes, no estacionamento do Parque Novo Mato Grosso.

Fonte: Policia Civil MT – MT