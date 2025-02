Polícia Civil apreende 14 tabletes de cloridrato de cocaína enterrados em chácara e causa prejuízo de R$ 435 mil às facções

Um crime de roubo e extorsão foi esclarecido pela Polícia Civil, na segunda-feira (3.2), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças com apoio da Polícia Civil do Paraná.

Os trabalhos resultaram na identificação de um dos executores do crime, na recuperação de mais de R$ 40 mil subtraídos e na prisão em flagrante de uma mulher, responsável por receber em sua conta bancária os valores subtraídos na ação criminosa.

O crime ocorreu por volta das 14 horas da tarde de segunda-feira (3), quando uma família foi mantida em cárcere privado em sua residência em Barra do Garças, após ser rendida por dois criminosos que aproveitaram a abertura do portão para entrar na casa.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas na parte externa do imóvel. Os dois homens, que trajavam camisetas de mangas longas, calças jeans e capacetes, avançaram contra as vítimas que estavam dentro do veículo enquanto saíam pela garagem.

O casal foi obrigado a sair do veículo sob ameaças dos criminosos, que portavam armas de fogo. Um deles tentou colocar o carro para dentro da garagem, mas não conseguiu, obrigando o proprietário a fazê-lo. No interior da casa, estavam duas funcionárias e o filho do casal, de apenas 11 anos de idade.

Os criminosos utilizaram de material conhecido por “enforca gato” para imobilizar as vítimas. Diante da tortura física e psicológica perpetrada pelos criminosos, o casal foi obrigado a fornecer dados da conta bancária, da qual foi transferido o valor de R$ 40 mil.

Investigação e prisão de suspeita

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Derf iniciou as primeiras diligências para identificar os autores do crime, bem como tentar recuperar os valores transferidos.

De posse do extrato bancário fornecido pela vítima, foi possível identificar a beneficiária da conta recebedora com domicílio no Estado do Paraná.

Imediatamente, foi realizado contato com as equipes Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e do Núcleo de Combate ao Cibercrimes (Nuciber), grupos especializados da Polícia Civil do Paraná.

Por meio da troca de informações entre as equipes, foi possível localizar e prender a titular da conta bancária e recuperar todo valor que ainda estava na conta bancária da suspeita. O reembolso do valor para a vítima foi efetuado às 19 horas.

Um dos autores do roubo já foi identificado e as investigações seguem em andamento pela Derf para identificar o outro envolvido no crime.

Fonte: Governo MT – MT