Polícia Civil apreende 170 quilos de cocaína avaliada em mais de R$ 5 milhões

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), visitou os acolhidos da Fundação Abrigo Bom Jesus, de Cuiabá, na quinta-feira (17). Momento de descontração, entretenimento e muita atenção àqueles que já contribuíram muito e, hoje, vivem longe de seus familiares.

Amigo do lar dos idosos , Botelho faz questão de estar sempre no local. Recentemente, preparou um almoço aos 82 acolhidos. A carne com banana verde foi um sucesso. Também destina doações e emendas para ajudar. Trabalho voluntário que faz toda a diferença a quem precisa.

José Gonçalves Duarte, presidente do Abrigo Bom Jesus, disse que ações como essa incentivam a sociedade a participar mais. “É uma alegria muito grande ter o deputado Botelho sempre parceiro da fundação. Recebê-lo é motivo de festa porque já é da fundação, sempre nos ajuda com doações, entende as nossas necessidades de ajuda da sociedade, que a mantém com doações”, disse Duarte, que articula recursos para a reforma dos 38 quartos do abrigo.

Os acolhidos aproveitam o momento de descontração com os visitantes. Um deles foi o grupo Ritmistas do Bloco Vaidade de Cuiabá, que agradaram os acolhidos com boa música.

O deputado Botelho chama a atenção sobre a importância de levar solidariedade e carinho ao próximo, especialmente àqueles que já contribuíram muito à sociedade.

“As famílias não têm condições de tê-los em casa. Então, aqui têm o tratamento digno e a Assembleia Legislativa e todos os deputados têm ajudado essas instituições. Destinei emendas para ajudar na reforma e melhorias estruturais. Mas, melhor que isso, é ver a alegria deles de receber visitas, doações. É gratificante, a melhor coisa que tem é amenizar o sofrimento do próximo e suprir as necessidades básicas, além de dar carinho a essas pessoas”, concluiu o parlamentar.