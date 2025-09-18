Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta

Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município de Alta Floresta.

O menor, de 17 anos, estava com a ordem de busca e apreensão e internação expedida em seu desfavor. Ele foi localizado pelos policiais civis no bairro Setor Guaraná II, em Alta Floresta.

Com diversas passagens pelas práticas de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto, direção perigosa e tráfico de drogas, o adolescente também é investigado por integrar uma facção criminosa.

O mandado de busca e apreensão cumprido nesta quinta-feira (18), é referente a uma ocorrência de furto de uma motocicleta de alta cilindrada (Honda CB 500), ocorrido no bairro Setor Industrial, em novembro de 2022.

Na ocasião do furto, os policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos, da Delegacia de Alta Floresta, conseguiram identificaram os autores e recuperar a moto que foi restituída à vítima.

Após cumprimento da ordem judicial o menor foi encaminhado para o Centro Socioeducativo, onde permanecerá cumprindo as medidas cautelares até completar 21 anos de idade.

Fonte: Policia Civil MT – MT