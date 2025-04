Polícia Civil apreende armas de fogo na zona rural de Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (23.4), 15 tabletes de maconha, 83 porções do mesmo entorpecente e outras sete porções de cocaína, no bairro Tijucal, em Cuiabá. Os ilícitos geraram um prejuízo de R$ 50 mil às facções criminosas.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes identificaram um homem em atitude suspeita, saindo de um conjunto de quitinetes. Ao ser surpreendido pelos militares, o homem saiu saltando muros de diversas residências.

Na fuga, o suspeito dispensou um pacote contendo diversas porções de maconha e pasta base de cocaína. As equipes retornaram ao conjunto de quitinetes e identificaram forte odor de entorpecentes vindo de uma das residências.

No imóvel, as equipes flagraram vários tabletes de maconha e outras porções de ilícitos armazenados em uma caixa de isopor e em uma bolsa preta. Além disso, foram apreendidos três balanças de precisão e uma máquina de cartão.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Os militares mantêm buscas pelo suspeito.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT