Polícia Civil apreende caminhão com carga irregular de madeira e prende foragido

Uma ação de fiscalização realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), culminou na apreensão de um caminhão que transportava carga ilegal de madeira, na última quarta-feira (2.4), em Juína.

Na ocasião, foi apurado que o condutor do veículo era foragido da Justiça. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, pelo crime de peculato, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Na ação, foram monitorados diversos pontos. Um deles, uma serraria que já havia sido embargada há três semanas por comercialização clandestina de madeiras oriundas de reserva indígena. Nela, a equipe policial deparou-se com um trator carregado com três toras de madeira sendo transportado para o pátio do estabelecimento. Além disso, também foi observado que um caminhão, conduzido pelo foragido e carregado com toras serradas de madeira, estava saindo do local.

Diante do fato, foi acionada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para averiguação fiscal e aplicação das sanções administrativas referente ao descumprimento de embargo, já aplicado à empresa.

Também foi comprovada a irregularidade do transporte das cargas e aplicadas as multas, bem como a apreensão do caminhão, por carregar madeiras serradas sem documentação.

Além disso, em continuidade às ações na cidade de Juína, a Dema verificou que o motorista do caminha tinha um mandado de prisão aberto em seu nome e cumpriu a ordem judicial.

O foragido foi conduzido à delegacia para as devidas providências legais e posterior apresentação à Justiça. Já a empresa foi multada novamente e impedida de acesso ao sistema do Estado. O condutor do trator foi ouvido na condição de testemunha e liberado em seguida.

