Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de Mirassol d’Oeste. Os produtos eram distribuídos por membros de uma facção criminosa em locais investigados como ponto de venda de drogas na região de fronteira.
As investigações foram iniciadas depois que os policiais da Delegacia de Mirassol d’Oeste receberam informações das Delegacias de Comodoro e de Pontes e Lacerda, que indicavam que um caminhão-baú estava sendo utilizado por uma facção criminosa para distribuir cestas básicas nas cidades de Mato Grosso.
As entregas estavam ocorrendo nos municípios que estão em região de fronteira. A distribuição mais recente foi realizada em uma boca de fumo em São José dos Quatro Marcos. As informações apontavam, ainda, que a próxima entrega seria realizada na cidade de Mirassol d’Oeste.
Com base nas informações, os policiais de Mirassol d’Oeste passaram a monitorar por meio de câmeras de segurança e verificaram o momento em que o veículo entrou na cidade. O caminhão-baú seguiu para um bar, onde começou a descarregar as cestas básicas.
Os policiais realizaram a abordagem do motorista e do responsável pelo descarregamento do material. Questionados, eles confessaram que estavam há mais de 15 dias realizando as entregas das cestas básicas em várias cidades. Diante das evidências, as cestas básicas e notas fiscais foram apreendidas.
Os responsáveis pelas entregas foram conduzidos à Delegacia de Mirassol d’Oeste para prestar esclarecimentos, sendo posteriormente liberados. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Ataíde, todas as evidências indicam que os materiais apreendidos eram destinados por membros da facção criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de um empresário de Primavera do Leste (250 km de Cuiabá), após ele ser vítima de um golpe do falso perfil.
O empresário havia feito um orçamento e um projeto de marcenaria, com a intenção de contratar uma empresa para realizar o serviço. Porém, depois disso, um golpista entrou em contato com a vítima se passando por representante da empresa de móveis planejados.
O suspeito falou que daria andamento no serviço, deu detalhes do projeto e convenceu o empresário de que ele estava falando com um funcionário da empresa de marcenaria. Com isso, a vítima foi convencida a pagar pelo serviço, que seria iniciado.
Após constatar o crime, o empresário entrou em contato com a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, que acionou o setor antifraude da instituição bancária.
A ação rápida resultou na recuperação de todo o valor transferido pela vítima, que foi bloqueado antes de ser dissipado pelos criminosos.
O caso segue em investigação para identificar todos os envolvidos e apurar se há conexões com outros golpes semelhantes aplicados em Mato Grosso.
Prevenção
A Polícia Civil alerta que fraudes dessa natureza têm se tornado frequentes e recomenda que, antes de qualquer pagamento, os empresários confirmem diretamente com os responsáveis habituais as informações de contas bancárias, evitando agir apenas com base em mensagens ou contatos inesperados.
“E toda vez que houver algum problema com transferência de valor mediante PIX, a primeira providência que a vítima tem que fazer é acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ou através do aplicativo do banco, ou ligando para a agência bancária. Porque quando você aciona, o banco bloqueia o dinheiro e fica mais fácil recuperar, não dá tempo do criminoso fazer a transferência”, explicou a delegada Eliane Moraes, titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Força Tática prende homem que ameaçava mulher com revólver em Confresa
Policiais militares da Força Tática do 10º Comando Regional prenderam um homem, de 43 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na noite desta terça-feira (2.9), em Confresa. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de fogo que ele utilizava para ameaçar sua companheira.
A equipe policial de Confresa foi acionada via 190 por uma mulher que denunciou que estava sendo vítima de violência doméstica por parte de seu convivente, na zona rural do município. Ainda na denúncia, ela disse que era ameaçada pelo suspeito com uma arma de fogo e que teria vídeos de uma das ameaças do agressor.
Os militares iniciaram diligências e encontraram um homem, com as mesmas características informadas, consumindo bebidas alcoólicas em um bar. Ele foi abordado e revistado pelos policiais, que localizaram um revólver de calibre 22 com duas munições e deram voz de prisão a ele.
Em seguida, a PM encontrou a vítima que deu mais detalhes sobre as agressões, relatando que foi derrubada no chão após uma briga com o suspeito quando pediu o término do relacionamento. A mulher ainda mostrou as lesões causadas na boca, braços e cotovelos depois da briga.
Diante da situação, os policiais conduziram o suspeito até a delegacia de Confresa, com a arma apreendida, para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
