Polícia Civil apreende caminhões carregados de madeira em mais uma fase de operação contra desmatamento em Juína

Dois caminhões carregados com 21 toras de madeira foram apreendidos pela Polícia Civil, na sexta-feira (13.6), durante mais uma ação da Operação Cadeia Sustentável, deflagrada pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) com apoio da equipe da Delegacia de Juína, para combater o desmatamento ilegal no município e região.

O grupo criminoso envolvido com a extração ilegal de madeira de uma reserva ecológica da região chegou a atear fogo em uma ponte de madeira para evitar que um terceiro caminhão fosse apreendido.

Três pessoas que faziam o transporte ilegal da carga foram encaminhadas à Delegacia de Juína e autuadas em flagrante por crime de desmatamento e transporte ilegal de madeira.

Nesta fase, os policiais da Dema montaram barreira na estrada de chão da Linha 5, que liga o distrito Filadélfia a Juína, após receberem informações de que havia alguns caminhões toreiros na região de uma reserva ecológica, extraindo madeira e que viriam até a cidade para abastecer algumas madeireiras.

Durante a ação, os policiais abordaram três caminhões carregados com toras de madeira, sem a devida documentação, sendo um caminhão Volvo e dois Mercedez.

Durante a abordagem, foi realizado o procedimento padrão e informado sobre a irregularidade no transporte de madeira, sendo informado que os caminhões seriam apreendidos e os condutores conduzidos para prestar esclarecimentos.

Durante o trajeto para delegacia, os conduzidos montaram um plano de fuga, simulando um problema mecânico em um dos caminhões, enquanto um dos motoristas que eram conduzidos fugiu pela mata. Enquanto os policiais realizavam buscas pelo suspeito, foi executada a estratégia para retirada do caminhão, que supostamente estava em pane do local.

Durante a tentativa de resgate do caminhão, o motorista chegou a jogar o veículo contra os policiais, porém acabou detido, após o pneu furar.

Ainda durante as diligências, outros criminosos envolvidos na extração ilegal de madeira tentaram atear fogo em uma ponte de madeira que dá acesso à região, com o fim de impossibilitar o trabalho policial.

Diante dos fatos, dois caminhões foram apreendidos e os três suspeitos, que atuavam como motoristas, conduzidos à Delegacia de Juína, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental.

As investigações seguem em andamento para identificação e responsabilização de outros envolvidos no crime.

Cadeia Sustentável

A operação foi deflagrada em Juína na última quinta-feira, 05 de junho, com foco na fiscalização ambiental no município de Juína. Na primeira ação, os trabalhos resultaram na apreensão de grandes volumes de madeira de origem ilegal, além da condução de cinco pessoas e apreensão de veículos utilizados no transporte clandestino.

As apreensões ocorreram com o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que foram acionadas para realizar a medição da madeira e os procedimentos técnicos periciais.

Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Ibama no município de Juína.

Fonte: Policia Civil MT – MT