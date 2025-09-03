Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de cocaína em Lucas do Rio Verde

A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada no município. Foram retirados de circulação quase 30 quilos de cocaína.

A ação foi desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) e Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde.

Segundo as investigações, a droga estava armazenada em um barracão e seria transportada para outro município. Contudo, o trabalho de monitoramento permitiu interceptar a movimentação antes da distribuição.

Não houve prisões e, para não comprometer as próximas etapas das investigações, o endereço do barracão não foi divulgado.

“Essa apreensão gera um prejuízo expressivo aos criminosos, demonstrando o empenho e o compromisso profissional e social da Polícia Civil em promover ações que visam o combate à criminalidade e a segurança da sociedade”, disse a delegada responsável pela condução das investigações, Paula Moreira.

Fonte: Policia Civil MT – MT