Polícia Civil apreende maquinários operando em garimpo clandestino em Conquista D’Oeste

Na noite deste sábado (12), durante uma fiscalização no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 2.760 artefatos explosivos.

A equipe abordou uma caminhonete Toyota Hilux e, durante a verificação do veículo, encontrou dezenas de sacos contendo bastões de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo de uso restrito.

O condutor do veículo não possuía autorização legal para o transporte do material, configurando, em tese, o crime previsto no Art. 16, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O veículo e os explosivos foram encaminhados à Polícia Civil de Guarantã do Norte-MT para os procedimentos legais cabíveis.

A PRF ressalta a importância da fiscalização nas rodovias federais para coibir o transporte ilegal de materiais perigosos e controlados, garantindo a segurança de todos os usuários das vias.

Fonte: PRF – MT