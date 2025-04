Polícia Civil apura conduta de ex-servidor contratado temporariamente após denúncia da Sema

Policiais militares de Barra do Bugres recuperaram 30 relógios de luxo furtados de uma residência, durante uma ação na tarde desta terça-feira (22.4). Os materiais foram subtraídos de uma residência e foram avaliados em cerca de R$ 80 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da 12ª Cia de PM receberam denúncias, no dia anterior, sobre um furto a uma residência. O dono de uma casa relatou que, ao chegar em sua residência, viu que as janelas estavam arrombadas e verificou que 30 relógios, roupas e sapatos haviam sido levados.

A vítima ainda levou para a PM imagens do circuito de câmeras de seu imóvel, que flagraram a ação do suspeito. Os militares iniciaram diligências, seguindo as características do suspeito mostradas nas imagens e receberam informações sobre a localização do homem, na cidade.

A equipe policial foi até o endereço recebido na denúncia e tentou acionar o suspeito, que não respondeu aos chamados da PM. Em seguida, os policiais entraram no local e viram que o imóvel estava vazio.

Em verificação ao ambiente, foi localizada uma sacola contendo todos os relógios furtados e os demais objetos levados da residência da vítima.

Diante da situação, todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e recuperação da vítima do crime. As forças policiais seguem em diligências para a localização e prisão do suspeito do crime.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT