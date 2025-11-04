SEGURANÇA
Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM
Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade aos trabalhos da Operação Doce Amargo – Acorde Final, deflagrada no último dia 30 de outubro pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Denarc).
Com a prisão dos dois suspeitos que estavam foragidos, o número de capturados na operação sobe para 22 presos até o momento.
Uma das prisões ocorreu no sábado (2.11), quando as equipes policiais localizaram um dos foragidos na cidade de Coari, no estado do Amazonas. A captura foi realizada com apoio de policiais locais, demonstrando a efetiva articulação interestadual no combate ao tráfico de drogas.
Nesta segunda-feira (4), outro foragido foi capturado na cidade de Novo São Joaquim, em Mato Grosso, dando continuidade ao trabalho de localização e prisão dos investigados pela facção criminosa desarticulada.
A Operação Doce Amargo – Acorde Final tem como foco a desarticulação de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas com ramificações nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Capital, restando apenas três foragidos.
A ação faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil, dentro da operação Inter Partes que integra o programa Tolerância Zero contra as Facções Criminosas do Governo de Mato Grosso, voltado ao enfrentamento e à repressão aos grupos criminosos no Estado.
Continuidade das Investigações
As diligências para localização e prisão dos demais investigados foragidos continuam sendo realizadas pelas equipes da Denarc, em parceria com outras unidades da Polícia Civil de Mato Grosso e de outros estados.
O delegado responsável pelas investigações, Marcelo Miranda Muniz, destacou que o trabalho policial não se encerra com a deflagração da operação. “Seguimos empenhados na localização de todos os investigados, demonstrando que não haverá impunidade para aqueles que afrontam a lei com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas”, disse.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (3.11), em Várzea Grande. O suspeito, que também foi detido com uma tornozeleira eletrônica danificada, foi apreendido com 31 porções de maconha.
Durante patrulhamento tático, a equipe policial encontrou o suspeito que, ao ver a viatura da Força Tática, arremessou uma sacola no chão e fugiu correndo pulando os muros de residências vizinhas.
Imediatamente, os policiais recolheram a sacola e passaram a seguir o homem, que foi detido alguns quarteirões depois. Dentro da sacola, foram encontrados 30 porções de maconha e uma balança de precisão.
Questionado pela PM, o suspeito afirmou que fugiu ao ver a polícia pois estava transportando entorpecentes e também havia recém rompido uma tornozeleira eletrônica, da qual fazia uso e era monitorado, deixando o objeto em sua casa.
Diante das afirmações do homem, os militares seguiram até a residência dele e fizeram buscas no local, encontrando a tornozeleira danificada e também uma outra porção de maconha.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande
Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e 26 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (3.11), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foi apreendida uma porção de cocaína e 29 porções de maconha.
Os militares estavam em motopatrulhamento pelo bairro Jardim Glória I e receberam informações de que um veículo Volkswagen Nivus estava transportando entorpecentes, vindos da cidade de Cáceres. De imediato, a equipe se deslocou até o endereço indicado para verificar os fatos.
Ao chegar ao local, os policiais avistaram o veículo estacionado em frente a uma residência e flagraram dois homens, que tentaram fugir, mas foram detidos pela equipe.
Durante a abordagem, com um dos suspeitos, foi encontrada uma porção de cocaína e outra de maconha, além de R$ 400,00 em espécie. Com o segundo abordado, foram localizadas cinco porções de maconha.
Questionados sobre os entorpecentes, um dos homens confirmou ser proprietário do imóvel e das drogas. Durante a busca domiciliar, a equipe policial encontrou mais 23 porções de maconha e R$ 82,00, escondido em um dos cômodos.
Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
*Com supervisão de Hallef Oliveira
Fonte: PM MT – MT
Sérgio Ricardo é empossado e vai conduzir TCE no biênio 26/27
Seaf e Banco Mundial promovem missão técnica para lançamento do Programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade
Ministério da Saúde inicia campanha de vacinação contra a gripe na Região Norte
Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM
32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria
Segurança
Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM
Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade...
Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande
Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá6 dias atrás
Sine Cuiabá oferece 1.077 vagas, com destaque para a Construção Civil
-
Várzea Grande6 dias atrás
“VG em Ação” intensifica serviços de limpeza e manutenção em diversos bairros nesta quarta-feira (29)
-
Política6 dias atrás
Assembleia Legislativa inicia debates sobre Lei Orçamentária para 2026
-
Cuiabá6 dias atrás
“Casamento Abençoado” garante documentos e cerimônia gratuita a casais
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Justiça Eleitoral atende indígenas da Aldeia Matrinxã, em Apiacás
-
Várzea Grande6 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande5 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Servidoras do Fórum de Cuiabá contribuem na construção das diretrizes nacionais do Judiciário