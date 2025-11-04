Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM

Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade aos trabalhos da Operação Doce Amargo – Acorde Final, deflagrada no último dia 30 de outubro pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Denarc).

Com a prisão dos dois suspeitos que estavam foragidos, o número de capturados na operação sobe para 22 presos até o momento.

Uma das prisões ocorreu no sábado (2.11), quando as equipes policiais localizaram um dos foragidos na cidade de Coari, no estado do Amazonas. A captura foi realizada com apoio de policiais locais, demonstrando a efetiva articulação interestadual no combate ao tráfico de drogas.

Nesta segunda-feira (4), outro foragido foi capturado na cidade de Novo São Joaquim, em Mato Grosso, dando continuidade ao trabalho de localização e prisão dos investigados pela facção criminosa desarticulada.

A Operação Doce Amargo – Acorde Final tem como foco a desarticulação de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas com ramificações nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Capital, restando apenas três foragidos.

A ação faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil, dentro da operação Inter Partes que integra o programa Tolerância Zero contra as Facções Criminosas do Governo de Mato Grosso, voltado ao enfrentamento e à repressão aos grupos criminosos no Estado.

Continuidade das Investigações

As diligências para localização e prisão dos demais investigados foragidos continuam sendo realizadas pelas equipes da Denarc, em parceria com outras unidades da Polícia Civil de Mato Grosso e de outros estados.

O delegado responsável pelas investigações, Marcelo Miranda Muniz, destacou que o trabalho policial não se encerra com a deflagração da operação. “Seguimos empenhados na localização de todos os investigados, demonstrando que não haverá impunidade para aqueles que afrontam a lei com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas”, disse.

Fonte: Policia Civil MT – MT