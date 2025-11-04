Connect with us

Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM

Publicado em

04/11/2025

Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade aos trabalhos da Operação Doce Amargo – Acorde Final, deflagrada no último dia 30 de outubro pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Denarc).

Com a prisão dos dois suspeitos que estavam foragidos, o número de capturados na operação sobe para 22 presos até o momento.

Uma das prisões ocorreu no sábado (2.11), quando as equipes policiais localizaram um dos foragidos na cidade de Coari, no estado do Amazonas. A captura foi realizada com apoio de policiais locais, demonstrando a efetiva articulação interestadual no combate ao tráfico de drogas.

Nesta segunda-feira (4), outro foragido foi capturado na cidade de Novo São Joaquim, em Mato Grosso, dando continuidade ao trabalho de localização e prisão dos investigados pela facção criminosa desarticulada.

A Operação Doce Amargo – Acorde Final tem como foco a desarticulação de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas com ramificações nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Capital, restando apenas três foragidos.

A ação faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil, dentro da operação Inter Partes que integra o programa Tolerância Zero contra as Facções Criminosas do Governo de Mato Grosso, voltado ao enfrentamento e à repressão aos grupos criminosos no Estado.

Continuidade das Investigações

As diligências para localização e prisão dos demais investigados foragidos continuam sendo realizadas pelas equipes da Denarc, em parceria com outras unidades da Polícia Civil de Mato Grosso e de outros estados.

O delegado responsável pelas investigações, Marcelo Miranda Muniz, destacou que o trabalho policial não se encerra com a deflagração da operação. “Seguimos empenhados na localização de todos os investigados, demonstrando que não haverá impunidade para aqueles que afrontam a lei com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas”, disse.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha

Published

1 hora atrás

on

04/11/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (3.11), em Várzea Grande. O suspeito, que também foi detido com uma tornozeleira eletrônica danificada, foi apreendido com 31 porções de maconha.

Durante patrulhamento tático, a equipe policial encontrou o suspeito que, ao ver a viatura da Força Tática, arremessou uma sacola no chão e fugiu correndo pulando os muros de residências vizinhas.

Imediatamente, os policiais recolheram a sacola e passaram a seguir o homem, que foi detido alguns quarteirões depois. Dentro da sacola, foram encontrados 30 porções de maconha e uma balança de precisão.

Questionado pela PM, o suspeito afirmou que fugiu ao ver a polícia pois estava transportando entorpecentes e também havia recém rompido uma tornozeleira eletrônica, da qual fazia uso e era monitorado, deixando o objeto em sua casa.

Diante das afirmações do homem, os militares seguiram até a residência dele e fizeram buscas no local, encontrando a tornozeleira danificada e também uma outra porção de maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande

Published

2 horas atrás

on

04/11/2025

By

Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e 26 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (3.11), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foi apreendida uma porção de cocaína e 29 porções de maconha.

Os militares estavam em motopatrulhamento pelo bairro Jardim Glória I e receberam informações de que um veículo Volkswagen Nivus estava transportando entorpecentes, vindos da cidade de Cáceres. De imediato, a equipe se deslocou até o endereço indicado para verificar os fatos.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram o veículo estacionado em frente a uma residência e flagraram dois homens, que tentaram fugir, mas foram detidos pela equipe.

Durante a abordagem, com um dos suspeitos, foi encontrada uma porção de cocaína e outra de maconha, além de R$ 400,00 em espécie. Com o segundo abordado, foram localizadas cinco porções de maconha.

Questionados sobre os entorpecentes, um dos homens confirmou ser proprietário do imóvel e das drogas. Durante a busca domiciliar, a equipe policial encontrou mais 23 porções de maconha e R$ 82,00, escondido em um dos cômodos.

Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Com supervisão de Hallef Oliveira

Fonte: PM MT – MT

