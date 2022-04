Polícia Civil conclui inquérito da Operação Fake News e indicia quatro pessoas

A 10ª edição do projeto Circuito Empreendedor reuniu mais de 100 participantes no Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar), em Barra do Garças, nessa quarta-feira (06.04). O evento, realizado pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, da secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, tem como finalidade estimular os pequenos negócios.

Ao longo de todo o dia foram realizadas oficinas e palestras voltadas para futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte dos 9 municípios que compõem o consórcio Portal do Araguaia. Dentre os temas abordados estão empreendedorismo na prática, relacionamentos interpessoais, inteligência emocional, compras públicas, prestação de contas de convênios, produtos e serviços bancários, fluxo de caixa, entre outros.

A ação faz parte do programa “Pensando Grande para os Pequenos”, desenvolvido com parceiros como os integrantes do Sistema S, federações representativas, instituições financeiras e entidades públicas estaduais e municipais.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, os conteúdos escolhidos possibilitam a criação de um ambiente de negócios sólido.

“Essa é uma oportunidade de levar o conhecimento a quem precisa, de estender ao interior do Estado as políticas públicas de apoio aos pequenos negócios focando no desenvolvimento social e sustentabilidade econômica para a região”, destaca.

A terapeuta Rosicleia Pereira, de Barra do Garças, ressalta que as oficinas e palestras incentivam o empoderamento feminino. “Esse pode ser o primeiro passo para muitas mulheres se tornarem independentes e confiantes em abrir suas empresas”.