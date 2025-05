Polícia Civil conclui inquérito e indicia médico por feminicídio e outros seis crimes

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava a morte da adolescente Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, e indicia o médico, então namorado da vítima, ao crime de feminicídio e a outros seis associados ao fato. Com o montante das penas máximas, o médico poderá cumprir até 62 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. O fato aconteceu na madrugada de 3 de maio de 2025, no município de Guarantã do Norte.

Conforme a linha do tempo levantada pela investigação, a dinâmica dos crimes aconteceu em um intervalo de 33 minutos. Inicialmente, às 00h55, o casal deixa um bar, localizado no centro da cidade. Dois minutos depois, o veículo, que até o momento é conduzido pelo médico, trafega pela Avenida José Nelson Coutinho. No minuto seguinte, entra na Avenida Guarantã, instante em que a vítima é colada no colo do médico e assume a direção do automóvel, quando acontece o disparo dentro do carro.

Diante do ocorrido, às 01h01, o veículo entra na Avenida Dante Martins de Oliveira, em alta velocidade, sentido ao hospital. O veículo chega às 01h02 e, no intervalo que vai até as 1h28, é declarado o óbito da vítima. Então, a administração aciona a Polícia Militar, que chega ao local em três minutos, às 1h31.

Conforme o delegado Waner Neves, que presidiu o inquérito, em razão da conduta do médico, culminou nos seguintes indiciamentos: feminicídio, dano ao patrimônio público, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, dirigir veículo sob a influência de álcool, entregar veículo automotor a pessoa não habilitada e servir bebida alcoólica à adolescente.

De acordo com a investigação, o médico adquiriu a arma usada no homicídio em 2022. Entre os meses de outubro e novembro de 2024, foi apresentado a Ketlhyn pela irmã dela. Em 03 de janeiro de 2025, iniciam uma união estável. Três meses depois, a adolescente chegou a ser levada pelo namorado ao hospital por conta de sangramento no nariz. À época, foi atendida por ele próprio, que teria prescrito alguns medicamentos e afirmando o sangramento não seria proveniente de qualquer agressão.

A investigação apurou ainda que, a arma foi adquirida de forma ilegal e que, uma semana antes à morte de Ketlhyn, o médico teria efetuado disparos a esmo com a arma, na cidade de Guarantã.

Prisão Preventiva

A prisão preventiva do médico ocorreu dois dias após o crime, em 05 de maio de 2025. No interrogatório, o suspeito confessou ter sido o autor do disparo que atingiu a cabeça da adolescente, mas que teria sido de forma acidental, pois acreditava que arma esta desmuniciada.

O médico narrou como teria ocorrido o crime, e que prestou socorro imediato à vítima, levando ao hospital.

No local, conforme consta em boletim de ocorrência, ele chegou a acompanhar todo o procedimento de tentativa de salvar a vida da adolescente. Quando houve a declaração do óbito, entrou em surto e danificou parte da unidade hospitalar.

O crime

Na madrugada de sábado (3.5), por volta das 2h da manhã, a Polícia Militar foi acionada a comparecer a um hospital na cidade de Guarantã do Norte, onde havia registro de entrada de uma adolescente, de 15 anos de idade, vítima de disparo de arma de fogo na cabeça.

A adolescente foi socorrida até o hospital pelo namorado, que é médico na cidade. Um funcionário do hospital chegou a informar que ele chegou visivelmente abalado, pedindo para que salvassem a menina dele, que não saberia viver sem ela.

Fonte: Policia Civil MT – MT