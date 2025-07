Polícia Civil conclui inquérito que apurava homicídio ligado à guerra de facção criminosa em Araputanga

“Antes não víamos muita segurança nas ruas e isso era bastante preocupante para nós lojistas. Nunca me senti tão segura no Centro de Cuiabá”. A fala é da empresária Joana de Oliveira Salgado, proprietária de uma loja de semijoias na região central da Capital. Lojista há 15 anos, ela contou que há muito tempo não via reforço do policiamento a pé, montado ou circulação de viaturas da Polícia Militar em torno da Rua Pedro Celestino. “A realidade hoje é completamente diferente. Temos até diversas câmeras do Vigia Mais MT espalhadas por toda a área reforçando ainda mais a sensação de segurança dos empresários, funcionários, clientes e moradores aqui da região”, ressaltou Joana.

As Forças de Segurança registraram uma redução de 26% em crimes de roubos e de 9% em ocorrências de furtos, de janeiro a maio deste ano, em comparação com o ano interior. Os dados são da Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SROP). Na última semana, a Polícia Militar deflagrou a Operação Centro Seguro, para redobrar o policiamento nas regiões centrais de Cuiabá e Várzea Grande. A ação integra o Programa Tolerância Zero do Governo do Estado. Ao todo, foram empregados mais de 300 policiais militares, do 1º e 2º Comandos Regionais, em 63 viaturas. A Operação Centro Seguro ocorre até o próximo dia 5 de julho.

A vendedora de uma loja de roupas especializadas no público infantil, Adriana Ferreira de Souza, também enfatizou a presença da Polícia Militar no Centro de Cuiabá. “Para onde olhamos percebemos uma equipe de policiais militares realizando rondas nas praças e nos calçadões daqui do Centro. Isso nos garante uma maior sensação de segurança para quem trabalha aqui e que muitas vezes sai tarde da noite para fazer o fechamento da loja”, comentou Adriana.

O farmacêutico Ronaldo Simão contou que trabalha nas proximidades da Praça Alencastro há 9 anos e que já testemunhou algumas ações criminosas, mas que foram frustradas rapidamente pela atuação da Polícia Militar. “Apesar do reforço do policiamento e apoio das câmeras de segurança de comércios locais, nós também conseguimos auxiliar as equipes na identificação de autores em ações criminosas com fotos e vídeos. Essa é uma integração que muitas vezes acaba dando certo na abordagem e prisão de criminosos”, destacou Simão.

Operação Centro Seguro

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, declarou que durante o desdobramento da Operação Centro Seguro estão sendo realizadas diversas ações preventivas, como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com o objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubo, furto e outras práticas criminosas.

“A Operação Centro Seguro tem como principal objetivo reforçar o policiamento tático e ostensivo nas áreas comerciais e bancárias, que são locais com maiores concentração de pessoas circulando. Essa operação integra o Programa Tolerância Zero com diversas ações estratégicas e planejadas das nossas equipes militares. Com os investimentos do Governo do Estado, desde entregas de novas viaturas, armamentos e equipamentos de segurança, hoje já é possível deflagrar diversas operações simultâneas contra facções criminosas, nos 142 municípios de Mato Grosso, por meio dos 15 Comandos Regionais. Somente no Centro de Cuiabá são 800 câmeras de segurança do Vigia Mais MT e outras 13 mil instaladas em todo Estado”, ressaltou o coronel Fernando.

A Operação Centro Seguro conta com policiamento montado por parte da Cavalaria da Polícia Militar, Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), Força Tática e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

