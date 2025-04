Polícia Civil conclui investigações sobre roubo a farmácia em Nortelândia e identifica suspeito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na tarde desta terça-feira (15.4), a prisão do sétimo investigado por envolvimento no homicídio do advogado Renato Gomes Nery, ocorrido em julho de 2024.

O mandado de prisão foi expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá, com base nas investigações da DHPP, que identificaram o vínculo do investigado com os executores e intermediários do crime.

A ordem judicial foi cumprida em Cuiabá resultando também na apreensão de aparelhos celulares e de um veículo relacionado ao crime.

No dia 6 de março deste ano, a DHPP deflagrou a Operação Office Crimes – A Outra Face, que cumpriu seis mandados de prisão temporária contra pessoas com envolvimento no homicídio do advogado, sendo cinco policiais militares e o executor do crime, além de dois mandados de busca e apreensão.

O homicídio

Renato Nery morreu aos 72 anos, atingido por disparos de arma de fogo no dia 5 de julho do ano passado, na frente de seu escritório, na Capital. O advogado foi socorrido e submetido a uma cirurgia em um hospital privado de Cuiabá, mas foi a óbito horas após o procedimento médico.

Desde a ocorrência do homicídio, a DHPP realizou inúmeras diligências investigativas, com levantamentos técnicos e periciais, a fim de esclarecer a execução do profissional. As investigações da DHPP apontam a disputa de terra como a motivação para o homicídio de Renato Nery.

Fonte: Policia Civil MT – MT