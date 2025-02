A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Confresa, deflagrou, nesta quinta-feira (27.2), a terceira fase da Operação Intolerance, para cumprimento de 30 ordens judiciais contra membros de uma facção criminosa envolvida em crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e incêndio criminoso.

Entre as ordens judiciais, são cumpridos 10 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão contra investigados localizados nos municípios de Rondonópolis, Paranatinga, Água Boa e Confresa. A operação tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre a estrutura criminosa que atua na região e intensificar os trabalhos de desarticulação de mais um braço do grupo. A ação também integra os trabalhos do programa Tolerância Zero, idealizado pelo Governo de Mato Grosso, para combate às facções criminosas.

Entre os presos na operação, está o suspeito apontado como autor de um incêndio criminoso ocorrido neste ano, a mando da facção criminosa. Em Rondonópolis, um dos alvos é investigado por intermediar movimentações financeiras ilícitas e responsável pelo repasse de aproximadamente R$ 1 milhão proveniente do tráfico de drogas.

Um dos principais alvos do grupo, de 28 anos, residia em Confresa e possuía estreita ligação com outro integrante de grupo, considerado o coordenador do esquema criminoso na região, e que segue foragido.

Outras fases

A primeira fase da Operação Intolerance, deflagrada em julho de 2024, teve grande impacto, resultando no cumprimento de mais de 40 ordens judiciais e na prisão de dezenas de integrantes de facção criminosa em Confresa.

A segunda fase, deflagrada em novembro de 2024, expandiu as investigações, alcançando alvos em Confresa e Paranatinga, com mais de 50 ordens judiciais cumpridas, incluindo prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e sequestro de bens.

Fonte: Governo MT – MT