Polícia Civil cumpre 54 ordens judiciais em operação de combate ao tráfico de drogas na região do Tijucal

A Polícia Militar de Mato Grosso intensificará o policiamento ostensivo e de trânsito durante a realização da 38º edição da Corrida de Reis, que acontece na manhã deste domingo (15.01). O objetivo principal das ações é prevenir e resguardar a integridade física dos atletas profissionais, público participante e espectadores.

Mais de 100 policiais militares dos Batalhões e Companhias da PM de Cuiabá e Várzea Grande e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) estarão envolvidos diretamente na garantia da segurança e manutenção da ordem pública durante a prova. A PMMT atuará por todo o percurso, local da partida e ponto de chegada.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, acompanhará os atletas do pelotão de elite composto por corredores brasileiros e também de outros países, com seis policiais do Batalhão, que atuarão como batedores em motocicletas especializadas.

Além disso, o Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) terá policiais militares a postos em pontos estratégicos montados em todo o percurso da prova, prontos para atuarem em qualquer circunstância que fuja da normalidade do evento.

Neste ano, o percurso de 10 quilômetros terá a largada nas proximidades da Ponte Sérgio Motta, em Várzea Grande, passando pelas avenidas Manoel José de Arruda (Beira Rio), Tenente Coronel Duarte (Prainha), e Historiador Rubens de Mendonça, finalizando em frente à Praça das Bandeiras.

As ações de policiamento, interdição de vias e fiscalização do trânsito serão realizadas conjuntamente com os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), Guarda Municipal de Várzea Grande, Corpo de Bombeiros Militares e Exército Brasileiro.

A Corrida de Reis teve a sua primeira edição no ano de 1985 e atualmente é a maior prova de rua do Centro-Oeste, contando com a participação de mais de 15 mil corredores, entre os amadores e elite. O evento é realizado pela TV Centro América e conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso.

Fonte: GOV MT