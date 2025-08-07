Polícia Civil cumpre 58 ordens judiciais contra facções criminosas em Rosário Oeste

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário Oeste, deflagrou na manhã desta quinta-feira (7.8) a Operação Devastate, para o cumprimento de 58 mandados judiciais contra alvos que possuem ligações com facções criminosas atuantes em Rosário Oeste.

Desse total, são 27 mandados de prisão preventiva e 31 de buscas e apreensão, determinados pela Comarca de Rosário Oeste e cumpridos em diversos pontos da cidade.

“Esses mandados são frutos de representações feitas junto ao Poder Judiciário por medidas cautelares de buscas e prisões, após identificarmos, por meio de diversos indícios e meios probatórios, o envolvimento dos alvos dos mandados com o tráfico de drogas no município de Rosário Oeste”, explicou o delegado de Rosário Oeste, Mauro Perassolli, sobre a investigação que culminou na operação.

Ao todo são empregados 120 policiais civis das unidades da Diretoria Metropolitana e da Diretoria de Atividades Especiais.

A operação integra o Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado, que tem como objetivo combater as ações criminosas praticadas por facções em âmbito estadual.

Fonte: Policia Civil MT – MT