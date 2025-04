Polícia Civil cumpre 6 mandados contra associação criminosa envolvida em golpes pela internet

Wellyngton Souza – A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu 65 pessoas em flagrante, por crimes diversos, entre os dias 28 a 30 de março deste ano. As ações de reforço do policiamento tático e ostensivo contaram com apoio da Rede de Enfrentamento Tático Contra as Facções Criminosas (REFAC), composta pelos setores de inteligência e unidades especializadas como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Forças Táticas e Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).

“A Rede de Enfrentamento Tático, instituída pela Polícia Militar, tem como objetivo a atuação em conjunto fortalecendo o combate às facções criminosas em todo o Estado de Mato Grosso, seguindo o programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Segurança Pública”, explica o subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira.

No mesmo período, as equipes registraram 185 boletins de ocorrências de naturezas diversas. Outras 65 pessoas foram flagradas com mandado de prisão em aberto. Além disso, 65 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram registrados. Os militares apreenderam 27 quilos de entorpecentes, cinco armas de fogo foram retiradas de circulação e dois carros foram recuperados.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, ressaltou o balanço positivo de ações no combate e enfrentamento às facções criminosas em todo o Estado e os importantes investimentos por parte do Governo do Estado à instituição, que está mais fortalecida com novas viaturas, armamentos e equipamentos de última geração para o combate da criminalidade.

“Vivemos um momento único na Segurança Pública de Mato Grosso, em especial na Polícia Militar. Essas ações de combate e enfrentamento às facções criminosas só são possíveis devidos aos investimentos do governador Mauro Mendes e a capacitação dos militares. A PMMT está presente nos 142 municípios por meio dos 15 Comandos Regionais, garantindo e resgatando a sensação de segurança da população”, destacou o coronel Fernando.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.