SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre 70 mandados contra facção criminosa ligado ao tráfico de drogas em Primavera do Leste
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, deflagrou nesta sexta-feira (29.8) a segunda fase da Operação Sentinelas, para cumprir 70 ordens judiciais, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa fortemente estruturada, responsável pelo tráfico de drogas, associação criminosa e pelo monitoramento das forças de segurança na região.
São cumpridos na operação, 20 mandados de prisão preventiva, 35 mandados de busca e apreensão domiciliar, e 15 medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste contra alvos residentes no município.
A ação conta com a participação de mais de 100 policiais civis da Diretoria Metropolitana, Diretoria de Atividades Especiais (DAE) e Diretoria do Interior.
A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 15 de julho, quando diversos integrantes da facção criminosa foram alvos de mandados judiciais, após investigações conduzidas pela Derf de Primavera do Leste que revelarem a existência de uma estrutura criminosa local com vínculo direto com a facção criminosa, responsável por fomentar o tráfico de drogas e exercer vigilância sistemática sobre regiões estratégicas da cidade, com o objetivo de impor domínio territorial.
Origem das investigações
O trabalho investigativo teve início em novembro de 2024, após a deflagração da Operação Dupla Aliança, quando foram apreendidos celulares e outros elementos que revelaram a existência de um grupo criminoso organizado voltado para o tráfico de drogas em Primavera do Leste.
Com o avanço das investigações, foi possível identificar um grupo criminoso com mais de 70 integrantes, que atuava de forma estruturada e hierarquizada para coordenar pontos de venda de drogas, conhecidos como “lojinhas”; gerenciar a distribuição de entorpecentes; cobrar taxas dos traficantes locais; manter o controle territorial; e monitorar em tempo real as ações das forças de segurança pública, funcionando como “olheiros do tráfico”.
As análises dos celulares revelaram o uso de linguagens típicas, registros internos de membros da facção, além de práticas de evasão como a destruição de celulares em caso de serem abordados.
Dentre os integrantes do grupo criminoso identificados, 36 foram qualificados atuando de forma ordenada e organizada para administrar pontos de venda de drogas, cobrar taxas de traficantes (lojistas), distribuir entorpecentes, grande parte deles com extensas fichas criminais.
“Com a deflagração da operação, a Polícia Civil busca enfraquecer a estrutura criminosa local, atingindo desde a liderança até os membros responsáveis pela execução das atividades ilícitas”, disse o delegado responsável pelas investigações, Rodolpho Bandeira.
A ação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8), 11 mandados de prisão. As ações foram resultado de levantamentos do Núcleo de Inteligência Operacional (Nio) da unidade.
Os presos respondem por tráfico de drogas, homicídio, associação criminosa, roubo, furto, lesão corporal e ameaça.
Uma das ações contou com apoio da Força Tática de Rondonópolis, após troca de informações entre as inteligências das duas forças de segurança. Na ocasião, foi capturado um foragido pelo crime de homicídio.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais observaram uma movimentação suspeita na residência, em Rondonópolis. O investigado tentou se desfazer de entorpecentes, arremessando-os para o lote vizinho. No local, foram encontradas drogas e dinheiro em espécie, possivelmente provenientes do tráfico. O suspeito foi autuado também por tráfico de drogas.
Outra prisão ocorreu no Complexo Pomeri, na manhã da terça-feira (26.8), no momento em que o foragido da Justiça, de 40 anos, estava na unidade para visitar sua filha, que está internada no socioeducativo.
Segundo o delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, responsável pelo Nio e pelo setor operacional da Polinter, a unidade tem intensificado as ações com foco na política do Governo do Estado de “Tolerância Zero às Facções Criminosas”.
“O Nio atua no levantamento de alvos, apoio às equipes operacionais, integração com forças policiais de outros estados e monitoramento em presídios em conjunto com o Sistema Penitenciário. Um desses trabalhos resultou recentemente na prisão de três foragidos de Mato Grosso no estado do Rio de Janeiro”, explicou o delegado.
A delegada Sílvia Maria Pauluzi de Siqueira, titular da unidade, destacou a importância da participação da sociedade no enfrentamento à criminalidade.
“É importante frisar também que a participação da comunidade, por meio de denúncias, como pelo Disque Denúncia 197, onde é possível comunicar a presença de foragidos da Justiça, é essencial na batalha contra o crime”, enfatizou a delegada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho
Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos crimes de formação de quadrilha e lesão corporal, na tarde desta quinta-feira (28.8). Os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, foram presos em flagrante após agredirem um adolescente, de 17 anos.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncia anônima sobre uma movimentação estranha em uma residência, onde seria possível ouvir gritos como se uma pessoa estivesse sendo agredida.
Os policiais foram ao endereço e encontraram os dois suspeitos, que foram detidos rapidamente. Já a vítima fugiu do local em direção a uma residência vizinha, onde foi localizado.
O menor estava com diversas lesões decorrentes de agressão em todas as partes do seu corpo. Questionado sobre o motivo do crime, ele não quis se pronunciar e ainda danificou um aparelho celular, na presença da PM.
Diante da situação, os dois suspeitos da agressão foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Segurança
