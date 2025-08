Polícia Civil cumpre busca contra investigado por violência doméstica em Nova Lacerda

Policiais militares prenderam um homem de 49 anos, suspeito de tentativa de homicídio, na noite desta terça-feira (5.8), em Cuiabá. O suspeito tentou agredir a vítima, que é seu próprio tio, com golpes de foice, após chegar embriagado à casa.

A equipe policial foi acionada para a ocorrência de uma tentativa de homicídio em uma residência no bairro José Pinto, divisa com o bairro Cidade Alta. De imediato, os policiais se deslocaram ao endereço.

Ao chegar ao local, a equipe localizou a vítima, um homem de 50 anos, que relatou à PM que o seu sobrinho chegou à residência com sinais de embriaguez e começou uma discussão por causa de uma refeição.

Em seguida, o suspeito pegou uma foice no quintal e tentou desferir golpes, sendo impedido por seu irmão.

Ainda em depoimento à PM, a vítima ressaltou que o suspeito vinha fazendo ameaças de morte e, na noite anterior, o agrediu com um pedaço de madeira. Os policiais localizaram o suspeito no local. Questionado sobre o crime, o homem não se manifestou.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, para adoção das providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT