Polícia Civil cumpre busca e apreensão de arma de fogo e munições em Guarantã do Norte
Um homem foi preso em flagrante e uma arma com diversas munições apreendidas pela Polícia Civil, na segunda-feira (29.9), em Guarantã do Norte, durante cumprimento de mandado judicial.
O suspeito, de 59 anos, foi autuado pelo crime de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido. No endereço alvo da ordem de busca e apreensão foi apreendida uma carabina e 26 cartuchos de diferentes calibres.
O mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido pela Justiça, embasado na investigação da Delegacia de Guarantã do Norte, para combater ações criminosas na região.
Durante as buscas no imóvel localizado no bairro Cidade Nova, foi encontrada uma carabina calibre 22, aparentemente modificada, escondida dentro de um freezer desligado na varanda dos fundos da casa, e alguns cartuchos dentro do guarda-roupa.
Questionado sobre a origem do material, o suspeito informou que possuía mais munições em sua chácara, na zona rural do município. Neste local foram apreendidos o restante dos cartuchos de diferentes calibres.
Diante do flagrante o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Guarantã do Norte, onde foi interrogado e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça. Já o armamento apreendido será encaminhado à perícia.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Forças de Segurança de MT e outros Estados concluem o 5° Curso de Cães Detectores de Drogas
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, concluiu na manhã desta terça-feira (30.9), o 5° Curso de Cães Detectores de Drogas.
Durante 15 dias intensivos de formação, 31 profissionais oriundos de diversas instituições participaram do treinamento, acompanhados por 15 cães de trabalho policial. Participaram da turma, além de policiais militares, agentes da Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro.
A turma contou com militares e civis dos estados do Maranhão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, um instrutor do Distrito Federal e de Santa Catarina. As equipes foram capacitadas com disciplinas fundamentais para a cinotecnia, que é um conjunto de conhecimentos técnicos para o emprego de cães em operações policiais, que abrange o treinamento dos animais para diversas finalidades como busca e captura, atuação com explosivos e segurança.
Entre as disciplinas aplicadas foram busca em bagagens, em ambientes abertos, edificações, veículos, como ônibus e caminhões, além de química aplicada às atividades de detecção de drogas.
De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, a iniciativa integra o Projeto Cão Protetor, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e representa um avanço significativo para a consolidação da cinotecnia no Brasil, reforçando a padronização e o aprimoramento das técnicas de emprego de cães de polícia.
O tenente-coronel Hugo ressaltou que o curso tem importância estratégica para o Estado de Mato Grosso, especialmente no fortalecimento da Operação Tolerância Zero, conduzida pelo Governo Estadual no combate ao narcotráfico nas regiões de fronteira.
“A atuação dos cães treinados amplia a capacidade de fiscalização e repressão, contribuindo diretamente para a segurança pública e a redução da criminalidade organizada. O Bope e a Senasp reforçam o compromisso com a excelência na formação de operadores e cães policiais, fortalecendo a integração entre as forças de segurança e reafirmando Mato Grosso como referência nacional em operações especializadas”, destacou o comandante do Bope.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar prende duas pessoas por tráfico de drogas em Cáceres
Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 32 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (29.9), na cidade de Cáceres. Com os suspeitos, foram apreendidos dois tabletes de substância análoga à maconha.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias anônimas sobre um ponto de venda de drogas que supostamente funcionava em uma residência, no bairro Junco. Segundo as informações, um casal seria o proprietário da casa e os dois seriam conhecidos pelo tráfico de drogas no local.
Os militares se deslocaram à região e intensificaram o patrulhamento no bairro, localizando um casal, com as mesmas características informadas, transitando de motocicleta. Os policiais fizeram acompanhamento ao veículo e deram ordem de parada ao casal, que apresentou bastante nervosismo com a chegada da PM.
Na verificação da dupla, foi constatado que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada. Também foi localizado um pacote, que o homem transportava, onde estavam os tabletes de drogas e uma quantia em dinheiro.
Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
