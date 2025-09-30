Polícia Civil cumpre busca e apreensão de arma de fogo e munições em Guarantã do Norte

Um homem foi preso em flagrante e uma arma com diversas munições apreendidas pela Polícia Civil, na segunda-feira (29.9), em Guarantã do Norte, durante cumprimento de mandado judicial.

O suspeito, de 59 anos, foi autuado pelo crime de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido. No endereço alvo da ordem de busca e apreensão foi apreendida uma carabina e 26 cartuchos de diferentes calibres.

O mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido pela Justiça, embasado na investigação da Delegacia de Guarantã do Norte, para combater ações criminosas na região.

Durante as buscas no imóvel localizado no bairro Cidade Nova, foi encontrada uma carabina calibre 22, aparentemente modificada, escondida dentro de um freezer desligado na varanda dos fundos da casa, e alguns cartuchos dentro do guarda-roupa.

Questionado sobre a origem do material, o suspeito informou que possuía mais munições em sua chácara, na zona rural do município. Neste local foram apreendidos o restante dos cartuchos de diferentes calibres.

Diante do flagrante o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Guarantã do Norte, onde foi interrogado e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça. Já o armamento apreendido será encaminhado à perícia.

Fonte: Policia Civil MT – MT