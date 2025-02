Polícia Civil cumpre buscas contra associação criminosa envolvida em furtos em comércios em Jaciara

O fluxo de veículos nas estradas e rodovias aumenta no feriado prolongado de Carnaval e, com isso, a atenção no trânsito deve ser redobrada. Também são importantes os cuidados com o veículo e a documentação. Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) dá algumas orientações para manter a segurança no trânsito e ter um feriado tranquilo.

Não dirigir sob efeito de álcool e demais substâncias psicoativas é sempre o alerta mais importante, uma vez que tal combinação é um dos fatores que mais provoca acidentes, muitas vezes, com vítima fatal.

“O uso de álcool e demais substâncias alteram os reflexos, a coordenação motora do condutor colocando em risco o trânsito como um todo. Esse é sempre um alerta importante, especialmente nesse período festivo de carnaval, quando a ingestão de bebida alcoólica aumenta”, destacou a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Além de ser um dispositivo de uso obrigatório, em casos de acidente, o cinto ajuda a resguardar a vida do condutor e demais ocupantes do veículo.

Também é essencial não falar/manusear o celular enquanto dirige e usar os dispositivos de retenção adequado para cada faixa etária das crianças, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

O respeito ao limite de velocidade, a sinalização da via e fazer a ultrapassagem com segurança são fundamentais para transitar com tranquilidade. A segurança da viagem também envolve os cuidados com o veículo. Antes de pegar a estrada, é importante verificar as condições dos pneus, calibragem e balanceamento, os freios, o funcionamento dos faróis e dos parabrisas.

Documentação do veículo

O Detran-MT alerta ainda para que os condutores se atentem quanto a documentação do veículo, como o licenciamento, para evitar possíveis transtornos em abordagens de fiscalização. Para que o veículo esteja licenciado, todos os débitos como IPVA, taxa de Licenciamento, multas devem estar pagos.

“Durante o trajeto, ao visualizar uma barreira de fiscalização de trânsito, o condutor deve manter a calma, reduzir a velocidade e ligar a luz interna do veículo, para facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito”, falou a coordenadora de Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Kelli Lopes Felix.

Outras orientações importantes:

Fique atento ao fluxo de pedestres, pois o risco de atropelamento aumenta neste período de carnaval;

Usar o GPS somente no suporte do veículo e programá-lo antes de colocar o carro em movimento;

Acender os faróis do veículo se for trafegar em rodovias, mesmo durante o dia;

Se for transportar animais, estes deverão estar acondicionado em caixas de transporte ou com guia que os prendam ao sistema do cinto de segurança;

Ao dirigir, utilizar sempre calçados firmes nos pés;

Se for trafegar em motocicletas, utilizar sempre o capacete e não transportar crianças menores de 10 anos ou que não tenham capacidade de cuidar da sua própria segurança;

Não conduzir veículo com excesso de passageiros ou de carga, pois prejudica a visão do motorista e a estabilidade do veículo, sendo um risco à segurança de todos os ocupantes.

Fonte: Governo MT – MT