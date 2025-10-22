SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos envolvidos com o crime organizado em Tabaporã
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, entre os dias 9 e 21 de outubro, a Operação Impulsum em Tabaporã, com o objetivo de combater o crime organizado na cidade. Nesse período, foram cumpridos cinco mandados de prisão, culminando na detenção de três suspeitos. Outros dois já se encontravam presos.
Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa de Cuiabá.
A ação da Delegacia de Tabaporã foi proveniente de investigações policiais realizadas pela unidade. Os investigados eram monitorados pela equipe de investigação nas cidades de Tabaporã e Sinop.
Na primeira fase, dois investigados foram localizados em Tabaporã e presos preventivamente. Já na segunda fase da operação, deflagrada nesta terça-feira (21.10), mais um investigado foi preso, dessa vez na cidade de Sinop.
Outros dois investigados, que tiveram mandado de prisão decretado pela Justiça, haviam sido presos antes da deflagração da operação.
A partir de agora, os suspeitos ficarão à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prendeu homem envolvido em roubo em Ribeirão Cascalheira
A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (22.10), o inquérito policial que investigava um roubo armado na zona rural. Um suspeito foi identificado e preso também por tráfico de drogas e receptação.
O caso teve início no dia 5 de outubro de 2025, quando dois criminosos invadiram uma fazenda armados e encapuzados e renderam três trabalhadores rurais. Na ação criminosa, eles tentaram subtrair tratores e maquinários agrícolas de alto valor. Uma das vítimas foi feita refém e amarrada pelos criminosos durante a ação.
A ação criminosa foi interrompida após uma das vítimas reagir à injusta agressão para se defender e também defender sua esposa, que estava sob ameaça de arma de fogo. Um dos suspeitos, de 42 anos, foi alvejado e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir para uma área de mata.
Com base em reconhecimentos, diligências e cruzamento de informações, a Polícia Civil identificou o segundo envolvido, um rapaz de 25 anos com diversas passagens pela polícia. Durante o interrogatório, o investigado tentou apresentar um álibi, que se revelou falso.
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e pela busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas no dia 18 de outubro de 2025. No local, foram apreendidos objetos relacionados à atividade criminosa, dentre eles drogas e um veículo roubado. O investigado foi preso em razão de mandado de prisão e flagrante por tráfico de drogas e receptação.
A investigação foi conduzida pelo delegado Victor Donizete de Oliveira, com rigor legal e técnica policial investigativa, envolvendo análise pericial, provas testemunhais, diligências de campo e inteligência.
“Foi uma resposta firme e integrada às ações criminosas que vinham ameaçando trabalhadores rurais e fomentando o tráfico local. O empenho conjunto das forças de segurança, incluindo importante colaboração da Polícia Militar nas informações iniciais, reafirma que o crime não terá espaço em Ribeirão Cascalheira”, disse o delegado.
Concluídas as investigações, o investigado foi formalmente indiciado pelos crimes de roubo qualificado na forma tentada, tráfico de drogas e receptação de veículo produto de crime, permanecendo segregado cautelarmente em razão de prisão preventiva regularmente decretada. Os autos foram remetidos ao Poder Judiciário para as demais providências legais.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende em Jaciara suspeito de tentativa de feminicídio no Paraná
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Jaciara, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Paraná, prendeu, nesta quarta-feira (22.10), um foragido da Justiça, de 43 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 40 anos.
O crime ocorreu em abril deste ano, no Paraná, e logo depois o suspeito fugiu para Mato Grosso, onde se escondia, em Jaciara.
Nesta quarta-feira, ele foi localizado enquanto trabalhava em uma obra como pedreiro. Durante a abordagem, ele confessou que sabia do mandado de prisão expedido contra si e que havia deixado o Paraná para evitar ser capturado.
Ele é suspeito de golpear a ex-companheira, de 40 anos, no rosto com uma faca, enquanto ela segurava a filha, de apenas três anos. Ele também descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima de morte.
Consta em um dos boletins de ocorrência registrados pela vítima que o homem chegou a enviar mensagens provocativas às autoridades, afirmando que nunca seria encontrado.
Durante a fuga, o investigado furtou uma motocicleta Honda Bros, utilizada para deixar o Estado paranaense e chegar a Mato Grosso. Posteriormente, ele vendeu o veículo a terceiros.
A prisão foi resultado da troca de informações e da cooperação entre as Polícias Civis dos dois estados. Após a captura, o foragido foi conduzido à Delegacia de Jaciara, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes.
Fonte: Policia Civil MT – MT
