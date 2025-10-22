Polícia Civil cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos envolvidos com o crime organizado em Tabaporã

A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (22.10), o inquérito policial que investiga va um roubo armado na zona rural. Um su speito foi identificado e preso também por t ráfico de drogas e receptação.

O caso teve início no dia 5 de outubro de 2025, quando dois criminosos invadiram uma fazenda a rmados e encapuzados e renderam três trabalhadores rurais. Na ação criminosa, eles tentaram subtrair tratores e maquinários agrícolas de alto valor. Uma das vítimas foi feita refém e amarrada pelos criminosos durante a ação.

A ação criminosa foi interrompida após uma das vítimas reagir à injusta agressão para se defender e também defender sua esposa, que estava sob ameaça de arma de fogo. Um dos suspeitos, de 42 anos, foi alvejado e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir para uma área de mata.

Com base em reconhecimentos, diligências e cruzamento de informações, a Polícia Civil identificou o segundo envolvido, u m rapaz de 25 anos com diversas passagens pela polícia. Durante o interrogatório, o investigado tentou apresentar um álibi, que se revelou falso.



Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e pela busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas no dia 18 de outubro de 2025. No local, foram apreendidos objetos relacionados à atividade criminosa, dentre eles drogas e um veículo roubado. O investigado foi preso em razão de mandado de prisão e flagrante por tráfico de drogas e receptação.

A investigação foi conduzida pelo d elegado Victor Donizete de Oliveira, com rigor legal e técnica policial investigativa, envolvendo análise pericial, provas testemunhais, diligências de campo e inteligência.

“ Foi uma resposta firme e integrada às ações criminosas que vinham ameaçando trabalhadores rurais e fomentando o tráfico local. O empenho conjunto das forças de segurança, incluindo importante colaboração da Polícia Militar nas informações iniciais, reafirma que o crime não terá espaço em Ribeirão Cascalheira”, disse o delegado.

Concluídas as investigações, o investigado foi formalmente indiciado pelos crimes de roubo qualificado na forma tentada, tráfico de drogas e receptação de veículo produto de crime, permanecendo segregado cautelarmente em razão de prisão preventiva regularmente decretada. Os autos foram remetidos ao Poder Judiciário para as demais providências legais.

Fonte: Policia Civil MT – MT