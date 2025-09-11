SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres
Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11.9), cinco ordens judiciais contra dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, invasão de domicílio, dano e ameaça. Os crimes foram praticados concomitantemente, em julho deste ano.
Dentre as ordens judiciais, duas eram de prisão e outras três de busca e apreensão. Destas, uma foi cumprida em Cuiabá por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos. Toda operação contou com apoio da Delegacia de Rosário Oeste.
No decorrer da investigação, foram apurados indícios de que os indivíduos seriam integrantes de facção criminosa e responsáveis por aterrorizar moradores do bairro São José, em Nobres.
Durante o cumprimento, os policiais encontraram algumas porções de entorpecentes na casa dos dois suspeitos.
Os indivíduos foram encaminhados para a cadeia pública e estão à disposição da Justiça.
O crime
Os dois homens presos foram apontados na investigação como suspeitos de invadir uma residência, em 20 de julho de 2025. A ação seria em retaliação contra um homem que teria discutido com um dos suspeitos, momentos antes na feira da cidade. A dupla teria invadido a residência do homem munidos de armas de fogo de cano curto e longo. No momento do ato, o alvo da retaliação não estaria em casa, apenas a esposa e os filhos do casal.
A polícia chegou a ir ao local e, posteriormente, iniciou diligências para identificação e prisão dos suspeitos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica
Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na tarde desta quinta-feira (11.9), após ser localizado na cidade de Vila Rica.
A prisão do procurado ocorreu em ação realizada pelos policiais da Delegacia Regional de Vila Rica, Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), com apoio da Delegacia de Apoio a Vulneráveis, da Polícia Civil de Tocantins e Polícia Federal de Redenção, estado do Pará.
O suspeito estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça em razão de abuso sexual praticado contra sua enteada de apenas 7 anos de idade, entre os anos de 2016 e 2017.
Segundo informações, o padrasto aproveitava o período noturno para entrar no quarto da menor e praticar os abusos. Para não ser descoberto, o suspeito ameaçava a vítima, dizendo que caso contasse para alguém, mataria sua mãe e seus irmãos.
Após troca de informações, entre as Polícias Civis de Tocantins e de Mato Grosso e da Polícia Federal do Pará, foi possível chegar ao paradeiro do suspeito na cidade de Vila Rica. Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil do município realizou diligências conseguindo localizar o procurado e dar cumprimento à ordem judicial.
A prisão integra os trabalhos da operação Amón foi deflagrada pelo Núcleo de Inteligência da Regional de Vila Rica com objetivo de localizar e dar cumprimento a mandado de prisão contra foragidos da Justiça.
O nome da operação, Amón vem do grego e tem o significado de “oculto”, “escondido”.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas
Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína, na tarde desta quinta-feira (11.9), em Pontes e Lacerda. A ação causou prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões às facções criminosas e prendeu um homem por tráfico ilícito de drogas.
Por volta de meio-dia, militares do 12º Comando Regional receberam denúncias anônimas sobre dois homens que estavam em dois carros e transportando vários fardos entre os veículos, de modo suspeito.
Diante da informação recebida, os policiais militares, juntamente com o 6º Comando Regional da PM e do Gefron, foram ao ponto indicado e flagraram os dois veículos. Um dos carros fugiu sem ser localizado, enquanto o suspeito que ocupava o segundo automóvel fugiu para o interior de uma casa, sendo detido pelos policiais.
De volta ao veículo, as equipes encontraram seis fardos contendo diversos tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram cerca de 300 quilos ao todo. Também no local foram apreendidos quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão.
Contra o suspeito, não foram localizadas passagens criminais. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
Juiz de Sorriso abre processo seletivo para contratação de assessor de gabinete II
