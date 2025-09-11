Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres

Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11.9), cinco ordens judiciais contra dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, invasão de domicílio, dano e ameaça. Os crimes foram praticados concomitantemente, em julho deste ano.

Dentre as ordens judiciais, duas eram de prisão e outras três de busca e apreensão. Destas, uma foi cumprida em Cuiabá por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos. Toda operação contou com apoio da Delegacia de Rosário Oeste.

No decorrer da investigação, foram apurados indícios de que os indivíduos seriam integrantes de facção criminosa e responsáveis por aterrorizar moradores do bairro São José, em Nobres.

Durante o cumprimento, os policiais encontraram algumas porções de entorpecentes na casa dos dois suspeitos.

Os indivíduos foram encaminhados para a cadeia pública e estão à disposição da Justiça.

O crime

Os dois homens presos foram apontados na investigação como suspeitos de invadir uma residência, em 20 de julho de 2025. A ação seria em retaliação contra um homem que teria discutido com um dos suspeitos, momentos antes na feira da cidade. A dupla teria invadido a residência do homem munidos de armas de fogo de cano curto e longo. No momento do ato, o alvo da retaliação não estaria em casa, apenas a esposa e os filhos do casal.

A polícia chegou a ir ao local e, posteriormente, iniciou diligências para identificação e prisão dos suspeitos.

