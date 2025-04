Polícia Civil cumpre internação de menor envolvido em lesão corporal seguida de morte

Um adolescente apontado como autor de lesão corporal seguida de morte, ocorrido no ano de 2022, em Nova Xavantina, teve o mandado de interação cumprido pela Polícia Civil, na sexta-feira (11.4), em ação realizada pelos policiais do município.

O menor de 17 anos teve o mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Nova Xavantina, condenado a internação por tempo indeterminado na Unidade Socioeducativa de Barra do Garças.

Os fatos que levaram a morte de Deberson Carlos Cardoso da Silva ocorreram no dia 11 de outubro de 2022, quando a vítima foi gravemente agredida com pedradas pelo adolescente. A vítima, encontrada ensanguentada na calçada, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros com diversas lesões na cabeça e nos ombros.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima deveria permanecer hospitalizada, porém fugiu da unidade de saúde, antes de receber alta médica. Dois dias depois, a vítima retornou ao hospital para receber novo atendimento, porém mais tarde, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

As agressões que resultaram na morte de Deberson teriam sido motivadas por uma briga anterior envolvendo a vítima, o menor e a sua mãe.

Com a ordem de internação do menor decretada pela Justiça, os policiais realizaram diligências, conseguindo cumprir o mandado contra o adolescente em sua residência. Após as providências de praxe, o menor foi encaminhado para a unidade Socioeducativa, ficando à disposição da Justiça.

