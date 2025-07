Polícia Civil cumpre mandado contra homem acusado de agredir companheira em Alto Araguaia

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17.7), a Operação Rooster, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um suspeito apontado como líder de uma facção criminosa em Campos de Júlio.

Na residência do suspeito, localizada em uma chácara na zona rural do município, a equipe policial encontrou cerca de 3 kg de maconha do tipo skunk (também conhecida como supermaconha), escondida em pontos estratégicos do matagal ao redor da propriedade. Parte da droga estava enterrada, demonstrando a tentativa de dificultar a ação policial, prática comum no modus operandi das facções.

As investigações da operação, que se iniciaram em 2022, identificaram que o suspeito atuava como liderança local da facção criminosa, sendo responsável pelo armazenamento, distribuição e coordenação do tráfico de drogas na região. A droga, segundo a investigação, era armazenada na chácara do suspeito e distribuída no período noturno em pontos de venda da cidade.

Durante as buscas, os policiais encontraram, ainda, 22 galos utilizados para rinha, mantidos em baias individuais com uso de biqueiras, buchas de espora e outros instrumentos típicos de treinamento para combate, configurando flagrante delito de maus-tratos a animais.

O suspeito treinava os animais para venda e prática de rinhas de galos. Um dos galos era estimado em até R$ 20 mil.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e foram formalizadas as apreensões.

As investigações seguem em andamento para apurar todos os crimes e identificar demais envolvidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT