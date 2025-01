Polícia Civil cumpre mandado de busca em investigação de compartilhamento de vídeo íntimo de adolescente

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde, deflagrou na sexta-feira (17.1) a operação “Intimidade Protegida”, para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em uma investigação de compartilhamento de imagens íntimas de uma adolescente de 15 anos.

A ordem judicial foi decretada pela Segunda Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, após representação da Polícia Civil, e teve como alvo o ex-namorado da vítima, de 18 anos. O mandado foi cumprido na residência do investigado, onde foram apreendidos um aparelho celular iPhone e um notebook, que foram encaminhados para a perícia.

As investigações iniciaram no início de dezembro, após a família da vítima registrar o boletim de ocorrência relatando que um vídeo da menor mantendo relações íntimas com o suspeito estava circulando pela escola. Segundo os elementos colhidos, a vítima e o suspeito tiveram um breve relacionamento, porém diante do comportamento possessivo do namorado, a jovem decidiu terminar o relacionamento.

Porém, o ex-namorado não aceitava o fim da relação e chegou a mandar um buque de flores para vítima no mês novembro, com a intenção de reatar o namoro. Poucos dias depois, o vídeo íntimo que expunha a menor foi compartilhado nas redes sociais.

Com base nos elementos apurados, a Polícia Civil representou pelo mandado de busca e apreensão domiciliar contra o ex-namorado da vítima, com o fim de apreender o aparelho celular e outras mídias eletrônicas que possam conter imagens íntimas da menor e descobrir a possível origem do compartilhamento.

Fonte: Governo MT – MT