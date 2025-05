Polícia Civil cumpre mandado de foragido por estupro de vulnerável após procurar delegacia

Policiais militares salvaram um recém-nascido, de apenas 18 dias de vida, na noite deste domingo (18.5), em Juína. Ele estava engasgado e teve sua vida salva por dois militares, após realização da manobra de Heimlich.

De acordo com as informações repassadas pela equipe militar, dois policiais do 20º Batalhão faziam patrulhamento em uma viatura no bairro Padre Iduílio, e foram surpreendidos pela mãe que correu em direção a viatura.

A mulher apresentava bastante nervosismo com a criança no colo dizendo que seu filho estava engasgado e desacordado. Imediatamente, os policiais pararam a viatura e prestaram socorro à vítima.

Um dos militares pegou a criança no colo e iniciou as manobras de Heimlich para desobstrução das vias aéreas. Ele obteve sucesso na ação após alguns minutos, com a criança reagindo e voltando a respirar.

Em seguida, os policiais levaram a mãe e o bebê até um hospital da cidade, para recebimento dos cuidados médicos necessários. Em seguida, a criança recebeu alta e retornou para sua casa em total segurança.

Fonte: PM MT – MT