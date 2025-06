Polícia Civil cumpre mandado de internação contra jovem em VG

A Polícia Militar de Mato Grosso oficializou, na tarde desta quarta-feira (18.6), os novos comandantes do 3º Batalhão e 4º Batalhão de PM, localizados em Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente. A solenidade foi realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral da PMMT, na Capital.

No comando do 3º Batalhão de PM, assumiu a função o tenente-coronel Sávio Pellegrini Monteiro em substituição ao tenente-coronel Benedito Martins Carvalho Júnior, que estava à frente da unidade desde janeiro de 2024.

O novo comandante do 3º BPM, tenente-coronel Pellegrini, atuava como subcomandante da Força Tática do 1º Comando Regional. Além disso, já desempenhou funções na chefia de proteção da vice-presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi assessor militar do Fórum de Cuiabá, e também desempenhou funções no 25º Batalhão de PM, em Várzea Grande, e no Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O 3º BPM é o maior batalhão de Mato Grosso, sediado na região da Grande CPA de Cuiabá, é responsável pelo policiamento de mais de 100 bairros, distritos e comunidades rurais da Capital, distribuídos em sete companhias de policiamento e um Grupamento de Apoio (GAP).



Tenente-coronel Sávio Pellegrini (em destaque) assumiu o comando do 3º Batalhão

Já para o comando do 4º Batalhão de PM, o tenente-coronel Breno Chaves Nogueira assumiu o comando da unidade em substituição ao tenente-coronel Jean Lima de Araújo, que comandava o batalhão desde março de 2024. O 4º BPM é localizado em Várzea Grande e responsável pelo policiamento da região central da cidade e bairros próximos.

O novo comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Nogueira, desempenhava a função em uma coordenadoria da Direção de Gestão de Pessoas da PMMT. Além disso, foi chefe de gabinete do comandante-geral da PMMT, gerente de material bélico da PMMT e atuou no 8º Comando Regional, em Juína.



Tenente-coronel Nogueira (à direita) assumiu o comando do 4º Batalhão de PM

O subchefe de Estado-Maior Geral da Polícia Militar, coronel José Nildo de Oliveira, presidiu a solenidade e agradeceu o desempenho das funções realizadas pelos comandantes sucedidos e afirmou que os novos comandantes irão continuar o trabalho de proteção e defesa dos cidadãos.

“Temos que agradecer publicamente aos comandantes que deixam as funções por terem desempenhado belo trabalho a frente das unidades e desejar para que os novos comandantes continuem o alto nível de policiamento, com estratégias de segurança para as regiões em que atuarão e também a integração com a comunidade, trazendo para perto da Polícia Militar todos os cidadãos de bem, que tanto colaboram com nossa instituição”, afirmou o coronel José Nildo.

Fonte: PM MT – MT