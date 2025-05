Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por tráfico de drogas

Quatro pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30.5) foram presas em flagrante em rápida ação realizada pela Polícia Civil, menos de 12 horas após o crime. Entre os presos estão, três homens e uma mulher, identificada como companheira da vítima.

Os suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres, foram autuados em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e utilização de meio que dificultou a defesa da vítima. As investigações apontam que vítima teria sido executada a mando de uma facção criminosa em razão de dívidas de droga e violência doméstica prática contra sua companheira.

A ação faz parte da Operação Inter Partes, que integra o planejamento da Polícia Civil de Mato Grosso de enfretamento às facções criminosas, dentro do Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

A vítima Roniclei Borges dos Santos, de 37 anos, foi morta com golpes de faca, em uma residência no bairro Cohab I, em Dom Aquino. As investigações iniciaram após as equipes policiais receberem informações de que havia um corpo já sem vida, caído em via pública.

Em análise do local, os policiais da Delegacia de Dom Aquino seguiram os rastros de sangue pela via pública, conseguindo chegar à residência, onde abordaram a primeira suspeita (companheira da vítima). Ao chamarem no portão, a suspeita achou que fosse o marido e respondeu “mas você ainda não morreu?”, deixando claro a sua participação no crime.

Ao entrar no imóvel, os policiais identificaram um quarto onde teria ocorrido o crime. Questionada, a suspeita confessou o crime, inicialmente dizendo que havia matado o marido sozinha, porém posteriormente apontou os demais envolvidos.

Em continuidade às diligências, a equipe de investigadores saiu em busca dos suspeitos, conseguindo realizar a prisão em flagrante dos demais envolvidos. Os quatro autores foram conduzidos à Delegacia de Dom Aquino, onde após serem interrogados pelo delegado José Ramón Leite, foram autuados em flagrante, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

