Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem que procurou delegacia para registrar boletim

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta quarta-feira (26.2), em Matupá, um homem, de 27 anos, que procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem foi à Delegacia de Matupá no fim da manhã, acompanhado de seu patrão, com o intuito de registrar um boletim por extravio de documento.

Porém, durante a consulta de seu nome no sistema, a equipe da Polícia Civil constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, de um crime de roubo cometido em fevereiro do ano passado, pelo qual ele já foi julgado e condenado, mas estava foragido.

O crime em questão aconteceu no Bairro Quilombo, em Cuiabá, e teve como vítima uma idosa de 86 anos, que teve a casa invadida por dois homens durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões estavam armados com faca, ameaçaram a idosa, roubaram joias e eletrônicos e tentaram levar a vítima até o banheiro para um possível abuso, que não foi concretizado.

Um dos ladrões foi preso no dia do crime. Foram encontrados itens da vítima com ele, que confessou a participação no crime. Já o outro foi procurado, mas não foi localizado e estava foragido até esta quarta-feira (26.2), quando foi até a delegacia.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram para a cela.

Fonte: Governo MT – MT