Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado da Operação Joia Rara
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá), cumpriu, nesse sábado (9.8), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 26 anos, alvo da Operação Joia Rara, que estava foragido desde a deflagração da operação.
As investigações apontaram que o suspeito havia deixado Guarantã do Norte com destino a Itaúba (575 km de Cuiabá). Diante disso, uma equipe da Delegacia de Guarantã do Norte foi até Itaúba em busca do foragido em estabelecimentos da cidade.
Ele foi localizado em um bar na Avenida Aeroporto, no Bairro Cidade Alta, em Itaúba, onde o mandado de prisão temporária foi cumprido.
Operação Joia Rara
A Operação Joia Rara foi deflagrada no dia 17 de junho deste ano, para cumprimento de 280 ordens judiciais, com foco em desarticular as atividades de uma facção criminosa envolvida em crimes em diversas cidades de Mato Grosso. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende membro de facção acusado de envolvimento em homicídio de casal em Cocalinho
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho (760 km de Cuiabá), prendeu, nesse sábado (9.8), um homem, de 20 anos, acusado de envolvimento no desaparecimento e assassinato do casal Deived de Oliveira Ferreira, 21 anos, e Glênia Borges da Silva Souza, 41 anos, em janeiro deste ano, em Cocalinho.
Deived e Glênia desapareceram no dia 12 de janeiro de 2025. O casal teria saído de Brasília em razão de dívida de drogas com uma facção criminosa, além de estar envolvido em diversos furtos. No dia 8 de janeiro, eles embarcaram em um ônibus em Goiânia (GO) com destino a Cocalinho. Após familiares se recusarem a recebê-los, eles acabaram se hospedando em um local conhecido como ponto de venda e uso de drogas.
As investigações apontaram que o casal foi sequestrado, mantido em cárcere privado, torturado e executado por integrantes de uma facção criminosa devido a dívidas de drogas e, supostamente, por ligação com uma facção rival. Os corpos das vítimas não foram localizados até o momento.
O homem preso nesse sábado (9) teria participação fundamental na execução dos crimes, visto que é o proprietário da residência onde o casal foi mantido em cárcere privado, torturado e morto.
“Ao ceder o local para a prática dos delitos, ele contribuiu decisivamente para a consumação dos crimes”, enfatizou o delegado de Cocalinho, Carlos Alberto Silva.
Prisão
Após intenso trabalho de investigação, na noite da sexta-feira (8), a Polícia Civil recebeu informações de que o foragido estava escondido na residência de sua mãe, no Loteamento do Delcides, em Cocalinho.
Diante disso, na tarde desse sabádo (9), por volta das 16 horas, a equipe da Delegacia de Cocalinho cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa contra ele.
“A prisão do foragido representa um marco significativo na investigação, considerando seu conhecimento detalhado sobre a dinâmica dos crimes cometidos, a possível localização dos corpos das vítimas e informações sobre os demais envolvidos no crime”, afirmou o delegado Carlos Alberto.
Durante a prisão, foi apreendido um aparelho celular, que será submetido a perícia técnica para extração de dados que possam auxiliar nas investigações.
As investigações continuam sob sigilo para não comprometer as ações em curso, visando a localização dos demais foragidos e o esclarecimento completo dos fatos.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos e/ou das vítimas do delito seja comunicada através do telefone 197, garantindo-se o anonimato do comunicante.
“Esta captura demonstra o comprometimento da Polícia Civil de Mato Grosso no combate às facções criminosas que tentam se estabelecer em nossa região. Seguiremos trabalhando incansavelmente para localizar os demais envolvidos e elucidar completamente estes crimes bárbaros, trazendo justiça às famílias das vítimas”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira
Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante pela PM após atacar e ferir sua ex-companheira, de 49 anos, com um canivete.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM foi acionada via 190 por uma equipe de unidade de saúde que informou sobre a entrada de uma mulher, que estava com um corte profundo em seu rosto.
Os policiais foram ao local e acompanharam o atendimento médico da vítima. Em seguida, a mulher denunciou que os ferimentos foram causados pelo seu ex-companheiro, após uma discussão entre eles.
Segundo a vítima, o suspeito invadiu sua residência e iniciou uma discussão. O homem fez um golpe de estrangulamento em seu pescoço e sacou um canivete, cortando seu rosto. A mulher afirmou ainda que desmaiou após o ataque e que chegou à unidade de saúde com auxílio de seus filhos.
Diante das informações recebidas e características do suspeito, os militares iniciaram diligências ao suspeito e encontraram o homem escondido na casa da mãe dele.
Ele recebeu voz de prisão pela equipe militar e foi conduzido em flagrante até a delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
