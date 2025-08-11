SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, bem como a quebra de sigilo de dados, expedidos pela Vara Única da Comarca de Colniza.
Ela foi apontada pelas investigações de envolvimento em um roubo ocorrido na cidade, em junho deste ano e, foi evidenciada a ligação dela com tráfico de drogas.
Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada até a delegacia e, posteriormente, colocada à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes de tráfico de drogas, com utilização de adolescentes, associação para a prática do tráfico de drogas e por ser integrante de facção criminosa.
Histórico das investigações
Inicialmente, a suspeita foi presa, em flagrante, no dia 14 de junho de 2025, pela prática do crime de roubo, cometido por ela e outras três pessoas (dois homens e uma mulher).
Na ocasião, os quatro teriam agido mediante grave ameaça e subtraído da vítima, na presença de sua filha menor de idade, o valor de R$ 200,00.
Além do roubo, nas investigações, a suspeita foi apontada como integrante de facção criminosa atuante na cidade de Colniza, agindo no tráfico de drogas na região.
Em decorrência disso, em 18 de julho de 2025, uma equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão judicial na casa da suspeita. No local, foram apreendidos porções de maconha, cocaína e crack, uma balança de precisão, seda para cigarros, uma máquina de cartão de crédito e uma motocicleta registrada em nome dela.
Informações levantadas e depoimentos colhidos nas investigações, afirmaram que a mulher era filiada a uma facção criminosa e que comercializava drogas, mediante pagamento via pix ou máquina de cartão, e que a filha dela era instruída a esconder as drogas.
Com base nesse histórico de crimes de tráfico de drogas, com utilização de adolescentes, associação para a prática do tráfico de drogas e por ser integrante de facção criminosa, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva da suspeita.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar liberta vítima de cárcere privado e desarticula ponto de venda de drogas
Policiais militares do 3º Batalhão libertaram uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado e fecharam um ponto de venda de entorpecentes, nesta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. Na ação, dois homens, de 43 e 45 anos, foram presos por tráfico ilícito de drogas e foram apreendidas porções de entorpecentes.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º BPM foi acionada inicialmente para verificar uma situação de violência doméstica, na região do bairro Terra Prometida. Segundo a denúncia, feita de forma anônima, a vítima também era mantida em cárcere privado.
Os militares se deslocaram ao endereço e encontraram a residência de portas abertas, por onde o suspeito havia fugido. Dentro da residência, a vítima foi encontrada e confirmou os fatos da denúncia.
A vítima afirmou que era mantida presa dentro de casa há vários dias e que sofria diversas agressões do suspeito. A mulher também disse que, horas antes, havia sido agredida com socos e chutes pelo corpo e que o agressor também fazia ameaças de morte contra ela e seus familiares.
Questionada sobre a possível localização do suspeito, a vítima disse que o homem seria faccionado e que trabalhava em um ponto de venda de entorpecentes, nas proximidades da residência.
Os policiais se deslocaram ao endereço e não encontraram o homem. Porém, no local, dois suspeitos foram localizados e abordados pela PM.
Nas buscas pela residência e revista aos suspeitos, os militares localizaram a quantidade de 22 porções de pasta base de cocaína e sete porções de cocaína. Também foram apreendidos mais de R$ 1 mil em dinheiro e materiais para o tráfico de drogas.
Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.
A vítima das agressões foi levada para a Delegacia de Plantão de atendimento à violência doméstica e recebeu os atendimentos médicos necessários. As equipes policiais seguem em diligências na busca pelo agressor.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
PM prende suspeito de agredir gestante de oito meses com chutes na barriga
Equipes militares da 2ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (11.8), um homem de 27 anos, suspeito de agredir a esposa, gestante de oito meses, com chutes na barriga, no município de Paranatinga (a 339 km de Cuiabá). Após ser localizado, o denunciado apresentou resistência e ameaçou os policiais de morte.
Os policiais militares foram acionados por uma equipe médica do Hospital Municipal, após a vítima, de 30 anos, dar entrada na unidade de saúde, relatando ter sido agredida pelo marido.
Ela revelou que foi até o supermercado comprar algumas coisas para a filha do casal, de idade não informada. Em seguida, foi procurar para dar comida à menina, porém o suspeito contou que havia comido. Na ocasião, o homem ficou agressivo, desferiu ameaças contra a esposa e a agrediu com chutes em sua barriga.
A vítima ressaltou que, no dia anterior, o homem saiu para almoçar e jantar em um bar, pois não havia comida em casa, pelo fato da mulher não conseguir ficar em pé devido a gestação. Os militares saíram em busca do suspeito, que foi localizado na residência do casal.
Ao ser abordado, o homem apresentou resistência, bem como proferiu diversas ameaças de morte contra os policiais militares. O suspeito foi contido e encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Desenvolve MT oferece crédito para jovens advogados da OAB-MT impulsionarem a carreira
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Prefeita Flávia Moretti encaminha à Câmara proposta de lei que regulamenta Prêmio Saúde em Várzea Grande
Paula Calil realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado
CST da Saúde Indígena visita sede da AgSUS em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento...
Polícia Militar liberta vítima de cárcere privado e desarticula ponto de venda de drogas
Policiais militares do 3º Batalhão libertaram uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado e fecharam um ponto de...
PM prende suspeito de agredir gestante de oito meses com chutes na barriga
Equipes militares da 2ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (11.8), um homem de 27 anos, suspeito de agredir...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES3 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
CIDADES3 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeito visita área do Festival de Praia e da início aos preparativos do local que receberá eventos do Festeja Sinop