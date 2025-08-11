Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza

Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, bem como a quebra de sigilo de dados, expedidos pela Vara Única da Comarca de Colniza.

Ela foi apontada pelas investigações de envolvimento em um roubo ocorrido na cidade, em junho deste ano e, foi evidenciada a ligação dela com tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada até a delegacia e, posteriormente, colocada à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes de tráfico de drogas, com utilização de adolescentes, associação para a prática do tráfico de drogas e por ser integrante de facção criminosa.

Histórico das investigações

Inicialmente, a suspeita foi presa, em flagrante, no dia 14 de junho de 2025, pela prática do crime de roubo, cometido por ela e outras três pessoas (dois homens e uma mulher).

Na ocasião, os quatro teriam agido mediante grave ameaça e subtraído da vítima, na presença de sua filha menor de idade, o valor de R$ 200,00.

Além do roubo, nas investigações, a suspeita foi apontada como integrante de facção criminosa atuante na cidade de Colniza, agindo no tráfico de drogas na região.

Em decorrência disso, em 18 de julho de 2025, uma equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão judicial na casa da suspeita. No local, foram apreendidos porções de maconha, cocaína e crack, uma balança de precisão, seda para cigarros, uma máquina de cartão de crédito e uma motocicleta registrada em nome dela.

Informações levantadas e depoimentos colhidos nas investigações, afirmaram que a mulher era filiada a uma facção criminosa e que comercializava drogas, mediante pagamento via pix ou máquina de cartão, e que a filha dela era instruída a esconder as drogas.

Com base nesse histórico de crimes de tráfico de drogas, com utilização de adolescentes, associação para a prática do tráfico de drogas e por ser integrante de facção criminosa, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva da suspeita.

Fonte: Policia Civil MT – MT