SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão e o suspeito acaba pego em flagrante com drogas
A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão contra um homem de 37 anos, em razão de regressão cautelar de regime. A prisão ocorreu em uma residência localizada na Avenida Tiradentes, região Central da cidade.
O suspeito possui condenações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de crimes de ameaça, dano, lesão corporal e roubo majorado. Ele tem pena restante de 14 anos e 4 meses a cumprir em regime fechado.
Durante a ação, os investigadores localizaram entorpecentes e objetos ligados ao tráfico de drogas. Foram apreendidas porções de maconha, pasta base e cloridrato de cocaína, além de embalagens para comercialização, duas balanças de precisão, R$ 597 em dinheiro, cartões em nome de terceiros, chips de telefonia e dois celulares.
Diante das apreensões, o suspeito também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Após a prisão, ele foi apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos e colocado à disposição da Justiça.
Toda a ação policial foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Rondonópolis, em apoio à unidade à Gerência Estadual de Polinter (Gepol), sediada em Cuiabá.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende condenado por furto em supermercado de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, prendeu, nesta sexta-feira (3.10), um homem, de 21 anos, condenado por um furto a um mercado em Pontal do Araguaia.
O crime ocorreu em março deste ano, quando três homens arrombaram a porta do mercado e furtaram R$ 7 mil, que estavam guardados em um cofre.
Na época dos fatos, a equipe da delegacia especializada identificou os envolvidos no furto e a autoridade policial representou pelos mandados de prisões dos três.
O jovem preso hoje estava respondendo pelo crime em liberdade, mas com uso de tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Os outros dois, um segue preso e um está foragido.
Nessa quinta-feira (2), foi realizada a audiência de instrução e julgamento do caso e o jovem de 21 anos não compareceu. Diante da ausência, o juiz sentenciou dois dos três envolvidos a dois anos de prisão e expediu o mandado de prisão preventiva em desfavor da dupla.
Com a ordem judicial, na tarde desta sexta-feira (3), os investigadores da Derf Barra do Garças localizaram o condenado que estava respondendo em liberdade e cumpriram o mandado de prisão. Ele alegou que não compareceu ao tribunal por questões de trabalho.
A prisão foi comunicada ao juiz da Segunda Vara Criminal e o suspeito foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Desafios e avanços na apreensão de criptomoedas são apresentados por autoridades na Conferência Recupera MT
Trazendo um tema novo e ainda pouco conhecido por muitos órgãos de execução penal, o sexto painel da Conferência Recupera MT, apresentado na manhã desta sexta-feira (03.10), abordou sobre a problemática da apreensão de criptomoedas e os avanços e ferramentas utilizados pelas instituições públicas para este fim.
O painel foi apresentado pelo juiz de Direito, Marcos Faleiros da Silva (TJMT), o promotor de Justiça, Richard Gantus Encimas (MPSP) e pelo delegado de Polícia, Guilherme Campomar Rocha, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), da Polícia Civil de Mato Grosso.
Abrindo a apresentação sobre o tema, o juiz Marcos Faleiros, destacou que as organizações criminosas vêm praticando transações ilícitas via criptomoedas. “A criação de uma criptomoeda – conhecido como tokenização – e o investimento em criptoativos vem sendo uma das principais formas de lavagem de capitais atualmente utilizadas pelas organizações criminosas, em razão de facilitar de transacionar valores sem uma precisa identificação da origem e destino”, explicou o magistrado.
Tendo como marco legal, a Lei 14.478, a estrutura jurídica geral que rege a busca e apreensão de ativos aplica-se integralmente às criptomoedas, no entanto a tecnologia disruptiva por trás desses ativos impõe desafios operacionais e práticos novos, que devem ser acompanhados pelo Sistema de Justiça Criminal.
Sob a perspectiva técnica, os criptoativos não estão com ninguém. Eles são lançados na Blockchain. As pessoas acreditam no sistema digital criptografado e, portanto, passa a existir por um consenso. Armazenar os criptoativos significa possuir a chave privada que permite movimentá-los.
Para Faleiros, quando relacionado à apreensão de criptoativos, tanto a Polícia, quanto o Ministério Público como o Poder Judiciário tem que manter em seus quadros profissionais habilitados para acompanhar as operações. “Na mesma ordem judicial, já deve conter a autorização para acesso imediato aos equipamentos eletrônicos e ainda para a transferência dos ativos para um depositário ou carteira pública ou carteira pública”, destacou.
O promotor de Justiça de São Paulo, Richard Gantus Encimas (MPSP), destacou os esforços para criação do sistema CriptoJud, que ainda está em fase de testes, mas que permite o envio automatizado de ordens judiciais. Além disso, avançará para a custódia de criptoativos em contas judiciais e, em sua fase final, possibilitará a liquidação financeira em moeda nacional, sempre em integração com a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJBr) e em observância aos mais altos padrões de segurança cibernética.
“Na esfera do Ministério Público, mesmo antes da criação do Cripto Jud, houve um esforço regulatório para propiciar, uma segurança mínima para as apreensões de cripto. Um grupo de trabalho, criado no âmbito do CNMO culminou com a publicação da Resolução n. 288/2024, que disciplina a atuação do Ministério Público, nos casos de apreensão, custódia e liquidação de ativos”, destacou.
O delegado de polícia, Guilherme Rocha destacou que a fraudes por meio da utilização de criptomoedas é observada, em diversos estados do Brasil e em todo o mundo. Em Mato Grosso, somente em 2025, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos registrou prejuízo de R$ 2,5 milhões para vítimas fraudes e outros crimes envolvendo criptoativos.
Para o delegado, para a apreensão de criptoativos é necessária uma forma de investigar diferente para chegar até a autoria do crime e a apreensão dos valores, tanto para buscar minimizar o prejuízo para a vítima, quanto para também para descapitalizar as estruturas criminosas que utilizam.
“Para avançar nas investigações é necessário compreender os conceitos básicos, que envolvem economia e informática, iniciando pelo o que a lei considera criptoativos, corretora de criptoativos, e outros conceitos técnicos sobre carteiras físicas, carteira conectadas a internet, carteiras digitais, além do conhecimento de alguns termos específicos como chaves públicas, chaves privadas.A apreensão por si só traz uma série de dificuldades, se nós compreendermos a natureza destas criptomoedas, a forma de investigação e de como elas foram criadas e estruturadas ”, disse o delegado.
Identificada a potencial utilização de criptoativos pelo investigado, devem ser adotadas providências para sua apreensão, que só se efetiva com a sua transferência para um endereço controlado pelo Estado.Não há apreensão enquanto não se transferem os ativos virtuais, ainda que tenham sido apreendidas e lacradas as wallets e arquivos ou documentos contendo chaves privadas ou frases de recuperação.
“O ideal é que na representação a Autoridade Policial já peça que conste expressamente na decisão judicial a autorização para transferência imediata dos ativos virtuais para endereço controlado pelo Estado. a transferência para um endereço controlado pelo Estado deve ser imediata, preferencialmente ainda durante o cumprimento da diligência”, explicou o delegado.
Para diminuir os riscos de volatilidade das criptomoedas, a alienação antecipada dos valores apreendidos, conforme art. 144-A, § 4º, CPP, é ideal que ocorra na própria PSAV em que custodiados ou em PSAV previamente credenciada. Uma vez que o estado não pode e não deve ser um especulador de ativos de alto risco, é recomendável a imediata conversão em moeda fiduciária e depósito em conta judicial.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto
Recupera MT: desafios e avanços na apreensão de criptomoedas são apresentados por autoridades
Tangará da Serra recebe primeira audiência pública da ALMT que trata da concessão da Energisa
Réus por homicídio de advogado serão julgados pelo Tribunal do Júri
Vereadora realiza adesivaço e entrega de panfletos de combate à violência contra mulher em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil cumpre mandado de prisão e o suspeito acaba pego em flagrante com drogas
A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão contra um homem de 37 anos, em razão de...
Polícia Civil prende condenado por furto em supermercado de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, prendeu, nesta sexta-feira...
Desafios e avanços na apreensão de criptomoedas são apresentados por autoridades na Conferência Recupera MT
Trazendo um tema novo e ainda pouco conhecido por muitos órgãos de execução penal, o sexto painel da Conferência Recupera...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil4 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
CIDADES4 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
Brasil4 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
Várzea Grande6 dias atrás
Educação cumpre meta e entrega 100% dos kits de uniformes nas escolas da rede municipal
-
Cuiabá6 dias atrás
Prefeitura de Cuiabá faz mutirão de cirurgias para doenças de cabeça e pescoço
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Conab realiza leilões quarta e quinta, em apoio à safra 24/25 no Sul do país