SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandado e prende advogado em Juína
Um advogado investigado por violência doméstica contra a ex-mulher foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (23.8), no município de Juína, em ação para cumprimento de mandado judicial.
O suspeito, de 44 anos, teve a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça da Comarca local, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
A investigação iniciou há alguns meses, após a vítima procurar a Delegacia de Polícia para denunciar a violência doméstica.
Na ocasião foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, bem como a mulher requereu as medidas protetivas em conformidade com a Lei Maria da Penha.
Conforme o delegado de Juína, Marco Bortolotto Remuzzi, durante as diligências apurou-se que o investigado possuía armas de fogo regularmente registradas, as quais foram apreendidas.
“No entanto a vítima retornou na delegacia noticiando o descumprimento das medidas protetivas, sendo os fatos prontamente comunicados ao Judiciário, que determinou a instalação de tornozeleira eletrônica”, destacou o delegado.
No decorrer da tramitação do inquérito houve novas informações de que o suspeito continuava descumprindo as medidas protetivas, razão pela qual a Polícia Civil representou pela quebra do sigilo da tornozeleira.
Após análise da localização obtida através do equipamento eletrônico de monitoramento, foi encaminhado o relatório ao juízo competente para conhecimento, que prontamente decretou a prisão preventiva do advogado.
Diante da ordem judicial, os policiais civis efetuaram a prisão do suspeito na manhã desta sábado (23). Ele foi conduzido para as providências, sendo em seguida colocado à disposição do Poder Judiciário. O cumprimento do mandado foi acompanhado por outro advogado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas em Nobres
Um homem envolvido com o comércio de entorpecentes no município de Nobres foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (22.8), durante diligências voltadas à desarticulação de um ponto de tráfico na cidade.
O suspeito, de 34 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação resultou também na apreensão de várias porções de entorpecentes.
Durante trabalho investigativo, os policiais civis identificaram um endereço na região central de Nobres com indícios de funcionamento como ponto de venda de substâncias ilícitas.
Diante dos fatos, o local passou a ser monitorado. Na sexta-feira (22), a equipe policial observou uma movimentação suspeita na quitinete, inclusive com a chegada de uma pessoa ao local para comprar drogas.
Foi realizada, então, a abordagem. Na residência, os policiais civis localizaram porções de maconha e de pasta base de cocaína, já embaladas e prontas para a comercialização.
O morador da quitinete foi detido e encaminhado à Delegacia de Nobres para esclarecimentos. Ele foi interrogado, autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança pública e continuará trabalhando para combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra 4ª fase da Operação Eclipse em Água Boa
A Polícia Civil deflagrou nesta semana no município de Água Boa, a 4ª fase da Operação Eclipse, visando desarticular organizações criminosas instaladas na região.
Foram cumpridos três mandados de prisão contra integrantes da estrutura criminosa, e apreendidas porções de entorpecentes e uma arma de fogo.
Os envolvidos também foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Conforme o delegado regional de Água Boa, Valmon Pereira da Silva, as prisões foram em desfavor de indivíduos que ocupavam cargos de relevância estratégica, responsáveis pela logística e funcionamento interno da facção.
“Esse trabalho representa a resposta da Polícia Civil contra membros do crime organizado que, ao longo deste ano de 2025, já foram alvos de prisões e significativa desestruturação financeira em Água Boa”, destacou o delegado.
Com mais essa fase da Operação Eclipse, a Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento à criminalidade organizada, assegurando maior segurança à população e desarticulando continuamente as estruturas delitivas que tentam se consolidar no município de Água Boa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
