Polícia Civil cumpre mandado e prende homem que estuprou jovem em milharal

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3.6), um homem de 36 anos, investigado pelo crime de estupro de uma jovem de 22 anos, em Sinop.

O investigado foi alvo de mandado de prisão temporária, que foi cumprido pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop.

O crime ocorreu no dia 21 de maio, nas primeiras horas da manhã, quando a vítima estava de bicicleta a caminho do trabalho. Ela foi abordada pelo suspeito em via pública. Para praticar o crime, ele derrubou a vítima no chão e, mediante violência e grave ameaça, a obrigou a subir em sua motocicleta.

O homem levou a jovem até um milharal e cometeu o crime. Após consumar o ato, o suspeito deixou a vítima e foi embora, dizendo que não era para ela olhar para trás. Muito abalada, ela procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência, sendo imediatamente dado início às investigações.

Por meio de relatos da vítima, análise de câmeras de segurança e outras diligências, foi possível chegar a identificação do suspeito. Com base nos elementos colhidos, a titular da Delegacia da Mulher de Sinop, delegada Renata Evangelista, representou pela prisão preventiva do agressor sexual, que foi deferida pela Justiça.

O suspeito foi localizado em seu local de trabalho, no bairro Jardim Maringá. Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi conduzido à delegacia e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT